Премьер Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами. "Вы для начала на Токио распространили бы свой суверенитет", - ответили ему в Сети.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы. Это произошло во время дебатов в парламенте.

Речь идёт о четырёх островах Курильской гряды, которые Россия получила по результатам окончания Второй мировой войны. Кисида призвал решить этот территориальный вопрос с Россией, а не оставлять его будущим поколениям.

Ха-ха! Вы для начала на Токио распространили бы свой суверенитет. Потому что пока в Японии распространяются только американские солдаты. Суверенитетом и не пахнет даже,

- комментирует заявление японского премьера "Радио Стыдобы" в Twitter.

Напомним, что после Второй мировой войны Япония, фактически, находится под оккупацией США. Американцы могут свободно создавать военные базы на территории страны, игнорируя любые протесты местных жителей.