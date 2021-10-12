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После заявления о Курилах новому премьеру Японии напомнили про "оккупацию США"
12 октября 2021, 18:45 • 102 • Политика
Премьер Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами. "Вы для начала на Токио распространили бы свой суверенитет", - ответили ему в Сети.
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы. Это произошло во время дебатов в парламенте.
Речь идёт о четырёх островах Курильской гряды, которые Россия получила по результатам окончания Второй мировой войны. Кисида призвал решить этот территориальный вопрос с Россией, а не оставлять его будущим поколениям.
- комментирует заявление японского премьера "Радио Стыдобы" в Twitter.
Напомним, что после Второй мировой войны Япония, фактически, находится под оккупацией США. Американцы могут свободно создавать военные базы на территории страны, игнорируя любые протесты местных жителей.
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