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После запуска "Северного потока — 2" Украина освободится от "Газпрома"

24 мая 2021, 09:15  •  301 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
С появлением на минувшей неделе новости, что США намерены отказаться от санкций в отношении компании "Nord Stream 2 AG", Украина начала переходить к стадии принятия в вопросе о том, что газопровод "Северный поток — 2" (СП-2) все же будет достроен и запущен.
Все последние годы высшие украинские чиновники и люди, ответственные за газовую сферу, козыряли тем, как долго Украина не закупает российский газ. И вот к некоторым из них приходит осознание, что будет, когда Украина действительно не сможет виртуально приобретать российский газ через западные фирмы-"прокладки" — посредством его отбора из транзитной трубы, получая при этом от "Газпрома" оплату за фактически неосуществленную прокачку газа.
И мысли в связи с происходящим к ним приходят совсем невеселые. Ведь это сулит Украине не только новые финансовые потери из-за еще большего сокращения транзита газа (в нынешнем году он уже будет вдвое меньшим, чем в 2017-2019 годах), но и необходимость реально покупать газ в Европе и оплачивать его доставку до Украины. Плюс к этому добавляются интересные с технической и финансовой точки зрения вопросы доставки газа по территории Украины, а также содержания газотранспортной системы (ГТС).
Это тот самый случай, о котором говорится в пословице: "Не плюй в колодец — пригодится воды напиться". Украинские власти смачно харкали туда много лет. Причем не только демонстративным отказом прямо закупать газ у "Газпрома", но и попытками вставить свои пять копеек в препятствование строительству СП-2, декларируемыми планами о кратном повышении стоимости транзита, судебными спорами, один из которых даже закончился грандиозной перемогой благодаря западным традициям "непредвзятого" их рассмотрения.
Теперь за все это придется заплатить сторицей. И возможна ситуация, когда минимальный российский транзит нужен будет уже не для того, чтобы на нем зарабатывать, а для того, чтобы украинская ГТС хоть как-то функционировала.
Любопытно, что отношение к СП-2 на Украине в устах чиновников прошло все стадии известной теории отношения к неизбежному американского психолога Элизабет Кюблер-Росс: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие (в модели речь шла об оглашенном пациенту смертельном диагнозе). Разве что последние две стадии слились воедино.
Еще более любопытно, что по той же модели на Украине развивалась ситуация с Крымским мостом. Сначала отрицался сам факт возможности его постройки. Позже был гнев по поводу участия в строительстве китайских и прочих иностранных компаний. Ближе к окончанию строительства произошел переход к торгу: он выразился в публикациях о том, что мост на самом деле не строят, а все демонстрируемое — съемки условного "Мосфильма". По итогу строительства была небольшая депрессивная фаза. А закончилось все принятием, правда, в извращенной форме: мол, "заберем мост вместе с Крымом и Кубанью".
Пропагандисты, конечно, продолжают петь прежние песни, которые далеки от стадии принятия. Например, "Укртрансгаз" до сих пор "переможно" считает количество дней отсутствия импорта газа из России, а упоротые издания даже празднуют юбилеи, опираясь на этот отсчет. При этом, кстати, "Укртрансгаз" уже второй год не занимается транзитом российского газа — после реструктуризации "Нафтогаза" это делает компания "Оператор ГТС Украины".
А ее глава Сергей Макогон на прошлой неделе заявил: "Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска СП-2 в пять-шесть миллиардов долларов в год". И разложил их на составляющие: 1,5 миллиарда неполученной платы за транзит, два-три миллиарда — из-за необходимости покупать российский газ в Германии и транспортировать его оттуда, остальная сумма — неизбежные дополнительные субсидии государства из-за более дорогого газа.
Конечно, этот прогноз очень приблизительный, основан на варианте полного прекращения транзита и относится к 2025 году, когда перестанет действовать нынешний контракт, — до тех пор 1,5 миллиарда долларов "Газпром" будет платить Украине по формуле "качай или плати".
И все же с учетом того что финансовый результат "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сумме по итогам прошлого года оказался нулевым (убытки "Нафтогаза" были перекрыты прибылью "Оператора" от транзита), это означает, что после 2024 года газовая сфера Украины будет иметь финансовую дыру в пять-шесть миллиардов долларов, которую покрыть нечем.
И ведь еще вопрос: сможет ли в принципе украинская ГТС функционировать в постоянном реверсном режиме при полном отказе "Газпрома" от транзита? В условиях уничтожения значительной части промышленности и снижения потребления газа для его доставки в отдельные регионы может просто не хватить давления.
Второй вопрос: сколько будет стоить доставка газа по территории Украины?
И ведь все это не результат козней "Газпрома" и России, а логичный итог действий руководства украинского государства и его газовой отрасли. На протяжении 20 лет Украина отказывалась продать свою ГТС за приличные деньги, передать ее в совместное управление (хоть России и Украины, хоть России, Украины и Германии), регулярно бузила и пыталась шантажировать своим почти монопольным положением транзитера.
После Майдана все это приняло гипертрофированные формы — с демонстративным отказом напрямую закупать газ, шантажом на тему тарифов за транзит, назойливым препятствованием строительству СП-2 и судебными исками. Выигранные с помощью "западных партнеров" три миллиарда долларов оказались пирровой победой: они абсолютно несопоставимы с масштабами будущих потерь.
А пока велись споры вокруг СП-2, Россия построила "Турецкий поток", против которого Украина и не пискнула, не желая нервировать Турцию, которую почему-то считает своим союзником. Хотя, на самом деле, "Турецкий поток" для Украины даже опаснее: он уже отобрал транзит российского газа в Южную Европу в объеме более 30 миллиардов кубометров в год, для которого раньше Украина была единственным маршрутом. Хотя, разумеется, все эти годы на газовых схемах на Украине делались целые состояния.
Впрочем, глава "Газпрома" Алексей Миллер давно заявлял, что транзит в 10-15 миллиардов кубометров через Украину, скорее всего, останется и после 2024 года, в таком объеме он выгоден "Газпрому".
Правда, тут уже украинские эксперты сокрушаются, что прокачка 15 миллиардов кубометров газа убыточна для Украины. Они не задумываются, что речь будет идти не о получении прибыли, а о минимизации убытков и банальном функционировании ГТС: каждый поставленный кубометр газа с востока будет уменьшать на тот же кубометр необходимость реальной закупки и доставки газа с запада.
При прокачке 15 миллиардов кубометров Украина получит за транзит всего 500 миллионов долларов, чего явно недостаточно для содержания ее нынешней ГТС. Но зато сможет газ отбирать, а западным покупателям "Газпрома" замещать его путем покупки в Европе. Что совокупно с транзитными платежами минимизирует потери миллиарда на полтора.
Что же касается содержания ГТС, то Макогон заявил о планах ее сокращения в пять раз. Это даст экономию еще в миллиард, но уменьшит максимальные возможности для транзита с нынешних теоретических 146 миллиардов кубометров до примерно 30 миллиардов — причем навсегда.
Такой вариант не только сократит потери для Украины, но и решит для "Газпрома" проблему каких-либо ограничений со стороны Европы в использовании СП-2 и, возможно, снизит интерес США к провоцированию конфликтов между Украиной и Россией и внутри Украины.
Хотя дополнительные издержки для украинских потребителей газа неизбежны даже в этом случае.

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