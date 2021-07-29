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После заминки с Россией Судан отказался от важных переговоров

29 июля 2021, 01:10  •  134 • Политика
В Судане отказались участвовать в переговорах по эфиопской плотине "Возрождение".
В Африке заметили признаки приближающейся войны. Поводом для конфликта наблюдатели называют нерешённый вопрос по плотине "Возрождение". Судан выступал за создание международного квартета для купирования этой проблемы. Предполагалось, что свою лепту внесут США, Европейский союз и ООН под главенством Африканского союза.
Однако Эфиопия и Египет отказались от такого посредничества. Египет и Судан выступают за всеобъемлющее соглашение по плотине с обязательной юридической силой, что не устраивает Эфиопию.
Теперь, по сведениям Ahram Online, Судан отказался вести переговоры по плотине в нынешнем формате.
Как заявил министр ирригации Судана Ясир Аббас, требование Хартум остаётся прежним - привлечь международный квартет к переговорам по плотине, тем самым усилив роль Африканского союза.
Как сообщает EADaily, ситуация осложняется тем, что в 15 км от плотины "Возрождение" находится суданская дамба, однако нерешённость этого вопроса чревата войной.
Напомним, что ранее под вопросом оказалось будущее военной базы России в Судане. После исключения Судана из американского списка стран, поддерживающих терроризм, в Хартуме заявили о намерении пересмотреть соглашение о пункте материально-технического обеспечения ВМФ - на Красном море.

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