После закупки ЗРС С-400, Турция примеривается к российским истребителям – Bloomberg

Об этом, ссылаясь на слова анонимных турецких источников, сообщает агентство Bloomberg. Если Турция все-таки будет исключена из программы F-35, то ей надо будет искать им альтернативу. Среди разных возможных вариантов называлась закупка военных самолетов из России.

Помимо этого, в Анкера настроены и на разработку собственных боевых самолетов и баллистических ракет.

Если говорить о ЗРС С-400, то в Турции считают, что российские системы превосходят по боевым качествам американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.

Кроме того, по словам собеседников агентства, Турция не исключает введение США санкций в свете покупки С-400. Поэтому уже сейчас закупила необходимые запасные части к имеющейся на вооружении американской военной техники.

Сообщая об этом, Bloomberg отмечает, что опрошенные чиновники не уточнили, когда именно было принято решение о закупке запчастей, однако подтвердили, что этот шаг был предпринят в ожидании возможного эмбарго США.

Напомним, в ходе пресс-конференции на полях саммита G20, проходившего в японской Осаке, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил журналистам, что поставки российских ЗРК С-400 будут осуществлены в 10-дневный срок.

Кроме того, сообщает телеканал NTV, глава Турции с уверенностью заявил, что разногласия с Вашингтоном, вызванные поставками российских систем, будут благополучно урегулированы.

Телеканал "360" отмечает, что с такими заявлениями Эрдоган выступил после того, как прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20.