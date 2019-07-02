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После закупки ЗРС С-400, Турция примеривается к российским истребителям – Bloomberg
02 июля 2019, 09:09 • 110 • В мире
В том случае, если США откажут Турции в получении американских самолетов F-35, Анкара готова рассмотреть вопрос покупки российских истребителей.
Об этом, ссылаясь на слова анонимных турецких источников, сообщает агентство Bloomberg. Если Турция все-таки будет исключена из программы F-35, то ей надо будет искать им альтернативу. Среди разных возможных вариантов называлась закупка военных самолетов из России.
Помимо этого, в Анкера настроены и на разработку собственных боевых самолетов и баллистических ракет.
Если говорить о ЗРС С-400, то в Турции считают, что российские системы превосходят по боевым качествам американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.
Кроме того, по словам собеседников агентства, Турция не исключает введение США санкций в свете покупки С-400. Поэтому уже сейчас закупила необходимые запасные части к имеющейся на вооружении американской военной техники.
Сообщая об этом, Bloomberg отмечает, что опрошенные чиновники не уточнили, когда именно было принято решение о закупке запчастей, однако подтвердили, что этот шаг был предпринят в ожидании возможного эмбарго США.
Напомним, в ходе пресс-конференции на полях саммита G20, проходившего в японской Осаке, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил журналистам, что поставки российских ЗРК С-400 будут осуществлены в 10-дневный срок.
Кроме того, сообщает телеканал NTV, глава Турции с уверенностью заявил, что разногласия с Вашингтоном, вызванные поставками российских систем, будут благополучно урегулированы.
Телеканал "360" отмечает, что с такими заявлениями Эрдоган выступил после того, как прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита G20.
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