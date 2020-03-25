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После заголовков американских СМИ российский посол предложил помощь США

25 марта 2020, 17:35  •  190 • Политика
Российский посол в США Анатолий Антонов предложил помощь в борьбе с коронавирусом Соединённым Штатам. Хотя американские СМИ пестрят русофобскими заголовками.
Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание журналистов на то, что в случае необходимости наша страна придёт на помощь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусом.
Но прежде он отметил лживость информации в ряде американских СМИ, пестрящих заголовками и фейками о якобы неэффективной работе российских властей в борьбе с распространением COVID-19. Антонов назвал это "грубыми попытками переключить общественное внимание в США с тяжёлой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах".
Российский дипломат напомнил о том, что "пандемия COVID-19 - глобальная угроза, требующая совместного ответа". Антонов также подчеркнул, что сейчас пришло время "отказаться от устаревшей логики блокового мышления и совместно бороться с возникающими перед человечеством вызовами".
Пример Москва показала наглядный, оказав помощь Италии, где ситуация с распространением коронавируса оказалась весьма тяжёлой. А следующим на очереди эпицентром пандемии, если верить ВОЗ, могут оказаться и Соединённые Штаты.
Антонов предложил помочь и Америке, отметив, что "простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США". Тем самым дипломат показал, что зла мы на США не держим и готовы прийти на выручку так же, как помогли ранее итальянцам.
Антонов же напомнил, что подобное содействие наша страна предлагала Штатам и во время бушевавших в Калифорнии пожаров. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.
Тем временем в Сети расходятся сообщения о том, что в США и Великобритании, мол, не хватает медицинских материалов для борьбы с пандемией.
Автор Telegram-канала "Пока вы спали" сделал американцам и британцам тонкий намёк: "Время звонить Шойгу".
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