После заголовков американских СМИ российский посол предложил помощь США

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание журналистов на то, что в случае необходимости наша страна придёт на помощь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусом.

Но прежде он отметил лживость информации в ряде американских СМИ, пестрящих заголовками и фейками о якобы неэффективной работе российских властей в борьбе с распространением COVID-19. Антонов назвал это "грубыми попытками переключить общественное внимание в США с тяжёлой ситуации с коронавирусом в стране на положение в других государствах".

Российский дипломат напомнил о том, что "пандемия COVID-19 - глобальная угроза, требующая совместного ответа". Антонов также подчеркнул, что сейчас пришло время "отказаться от устаревшей логики блокового мышления и совместно бороться с возникающими перед человечеством вызовами".

Пример Москва показала наглядный, оказав помощь Италии, где ситуация с распространением коронавируса оказалась весьма тяжёлой. А следующим на очереди эпицентром пандемии, если верить ВОЗ, могут оказаться и Соединённые Штаты.

Антонов предложил помочь и Америке, отметив, что "простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США". Тем самым дипломат показал, что зла мы на США не держим и готовы прийти на выручку так же, как помогли ранее итальянцам.

Антонов же напомнил, что подобное содействие наша страна предлагала Штатам и во время бушевавших в Калифорнии пожаров. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Тем временем в Сети расходятся сообщения о том, что в США и Великобритании, мол, не хватает медицинских материалов для борьбы с пандемией.

Автор Telegram-канала "Пока вы спали" сделал американцам и британцам тонкий намёк: "Время звонить Шойгу".