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После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
16 февраля 2019, 22:09 • 148 • Политика
Ранее стало известно о задержании МВД Израиля в ответ на провокацию Украины самолета со 140 украинцами на борту. После этого инцидента в Сети заподозрили Израиль в "государственном терроризме" и "расизме".
Ранее депутат Верховной рады Георгий Логвинский сообщил у себя на странице в соцсети о задержании самолета, полного украинцев. По его словам, это была ответная реакция МВД Израиля на инцидент с задержанием 35 израильтян в аэропорту Борисполя украинскими пограничниками. Дело в итоге завершилось обоюдным примирением.
На странице депутата под публикацией об инциденте с задержанием украинцев разгорелся жаркий спор: кто виноват и что делать. Некоторые интернет-пользователи даже заподозрили Израиль в "государственном терроризме".
"Задержали целый самолет - это уже попахивает государственным терроризмом", - пишет Артем Пилипчук.
А Anton Vasylenko уверяет, что "такого количества расизма со стороны бывших советских граждан, а ныне израильтян, чем за эти два дня", он не видел никогда ранее.
"Это что, игра "кто больше вернет гостей обратно на Родину"", - иронизирует Ирина Шибаева.
"Сомалийцы наверно лучше украинцев", - резюмирует Слава Дедоф.
А Evgeny Gorodetsky даже развернул с Логвинским дискуссию.
"Так это из-за тебя в Израиле так много нелегалов из Украины?" - поинтересовался пользователь.
"Много нелегалов, потому что в Израиле много умных людей, которые организовывают схемы незаконного прибывания, - нашелся в ответ депутат. - Вот Израиль вместо того, чтобы их ловить и сажать, отыгрывается таким путём".
"Много таких умных и на Украине, - парировал собеседник. - И работают вместе украинцы и израильтяне. Вот где пример идеального сотрудничества и Дружбы народов. Но для правды нужно сказать, что паспортный режим нарушают всё же граждане Украины. С ними и борются, а не отыгрываются таможенники".
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