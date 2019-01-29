После взрыва на химическом заводе на Украине возбуждено дело

Полиция Днепропетровской области возбудила уголовное дело после взрыва на коксохимическом заводе. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции Украины.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)», — утверждается в сообщении.

Уточняется, что на момент взрыва на предприятии находились 13 работников.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе под Днепром госпитализированы пять человек.