|
После взрыва на химическом заводе на Украине возбуждено дело
29 января 2019, 11:54 • 23 • Украина
Полиция Днепропетровской области возбудила уголовное дело после взрыва на коксохимическом заводе. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции Украины.
© Стрингер РИА Новости
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)», — утверждается в сообщении.
Уточняется, что на момент взрыва на предприятии находились 13 работников.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе под Днепром госпитализированы пять человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 января 2019, 12:54
|
25 января 2019, 23:39
|
28 января 2019, 03:39
|
28 января 2019, 16:39
|
24 января 2019, 01:24
|
25 января 2019, 02:24
|
27 января 2019, 04:54