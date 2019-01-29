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После взрыва на химическом заводе на Украине возбуждено дело

29 января 2019, 11:54  •  23 • Украина
Полиция Днепропетровской области возбудила уголовное дело после взрыва на коксохимическом заводе. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции Украины.
 
© Стрингер РИА Новости
 

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)», — утверждается в сообщении.

Уточняется, что на момент взрыва на предприятии находились 13 работников.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе под Днепром госпитализированы пять человек.

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