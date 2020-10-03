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После выводов ОЗХО: в Германии назвали условие для санкций против России из-за ситуации с Навальным

03 октября 2020, 21:10  •  79 • В мире
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», ЕС прибегнет к антироссийским санкциям. В МИД России тем временем сообщили, что Берлин отказал российскому посольству в консульском доступе к Навальному. Там также назвали откровенной ложью заявления немецких политиков о якобы неготовности России к диалогу с Германией.
 
globallookpress.com © Annette Riedl/dpa
 

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», ЕС прибегнет к санкциям в отношении России. Об этом он заявил в интервью изданию T-online.

Отвечая на вопрос, почему европейская сторона не даёт России чёткого ответа по ситуации с Навальным, Маас заявил, что ФРГ передала дело для расследования в Международную организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий будет подтверждён, будет и ясный ответ со стороны ЕС. В этом я уверен», — заявил он.

Поясняя, каким будет ответ, глава внешнеполитического ведомства ФРГ сказал: «Это мы как страны — члены ЕС будем решать совместно».

«Я убеждён, что тогда не будет ни одного пути, минующего санкции», — заявил Маас.

Тем временем в МИД России сообщили, что внешнеполитическое ведомство ФРГ отказало российскому посольству в содействии в обеспечении консульского доступа к Алексею Навальному. 

Кроме того, в российском МИД указали на заявления немецких политиков о якобы отсутствующей в России «готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов». 

«Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь», — подчеркнули в МИД.

Там напомнили, что Берлин продолжает «последовательно игнорировать» предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств «отравления» Навального. От Германии, отметили в российском МИД, до сих пор не поступило реакции на письмо депутатов РФ с предложением ввести совместный российско-германский парламентский контроль за ходом расследования инцидента.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам», — подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, Генпрокуратура России подготовила уже четвёртый запрос об оказании правовой помощи, который был передан германской стороне, говорится в комментарии МИД.

«По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения», — сказано в сообщении.

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Алексеем Навальным», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС подождёт заключения ОЗХО по инциденту с Навальным и вернётся к этой теме через две недели на саммите ЕС.

«Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и дал ясно понять, что применение химического оружия является серьёзным нарушением международного права», — приводит её слова ТАСС.

Напомним, 1 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации, чтобы работать во взаимодействии с российскими специалистами для прояснения ситуации с Навальным.

Правительство Германии в начале сентября сообщило, что военные специалисты якобы обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где блогеру оказали первую медицинскую помощь, а также российские официальные лица неоднократно напоминали, что в России Навальному были проведены все необходимые анализы, результаты которых не выявили в организме пациента каких-либо ядов.

Позже власти ФРГ выпустили новое заявление, в котором утверждалось, что выводы экспертов о якобы отравлении Навального «Новичком» подтвердили эксперты во Франции и Швеции.

В конце сентября Министерство иностранных дел России выпустило заявление, в котором заявило, что Берлин «перешёл к «мегафонной» дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России».

Тогда же в российском МИД указали на нестыковки в немецкой версии, отметив, что действия Германии в ситуации с Навальным были настолько отлаженными, что навели на размышления, не является ли инцидент постановкой «на тему мистического применения химического оружия». 

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