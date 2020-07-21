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После выпада Макаревича за русских вступился литовец: "Историю России знаете бегло. А судите храбро"

21 июля 2020, 14:00  •  115 • Политика
Пост Андрея Макаревича об особой жизни в России, где правда выше закона, обсуждают не только русские, в чей огород прилетел камень, но и, например, белорусы или литовцы. Но если белорусы соглашались с позицией Макаревича, то литовский собеседник вступился за русских. "Историю России знаете бегло. А судите храбро", - написал собеседник.
На протяжении пары дней не останавливается дискуссия под постом лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича. Последний сообщил подписчикам, что ценность закона в России невелика, а в качестве примера предложил опыт США - правда, не реальный, а киношный.
"Помните, в каждом втором американском фильме: "Меня завтра вызывают в суд. Я должен всё рассказать!" - "Нет, ты не можешь!" - "Но я же буду под присягой!" Диалог этот у нашего человека вызывает широкий спектр чувств - от недоумения до хохота", - пишет Макаревич, добавляя, что в России "сила... в правде (верно, Данила?)... а правда у каждого своя".
Всю палитру мнений касательно высказанного Макаревичем можно проследить на его личной странице в Facebook. Надо сказать, чётких высказываний не так много. По большей части они поэтичны, как и оригинальный текст. Самые же чёткие отражают критические позиции. Например:
"Про aмepиканские фильмы как-то не очень. Ни одного такого не вспомню. А тут - каждый второй. Наверное, из-за диссонанса и не цепляет, как как-то давно в 70-е", - пишет Виктор Викторов.
"Вы рок-звезда с малым образованием. Историю России знаете бегло. А судите храбро", - кстати, этот комментарий оставил Audrius Šulcas из Литвы.
"И мороженое в Европах оказалось ничуть не хуже нашего пломбира..." - добавил Pavel Lisiansky.
"Когда музыканту надоела музыка, он лезет в политику", - отметил Александр Голубев.

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