После выходки британского флота в Чёрное море направился эсминец США

После выходки британского флота в Чёрное море направился американский эсминец. Об этом сообщили в посольстве США на Украине в Twitter.

Не успели утихнуть обсуждения вокруг провокации Великобритании, как своё слово добавил Вашингтон. Напомним, что утром 23 июня британский военный корабль зашёл в территориальные воды России недалеко от Крыма. Русские корабли и самолёты дали по судну несколько предупредительных выстрелов, пока британский эсминец не покинул наши территориальные воды. В Минобороны Великобритании возразили нашим военным. Там заявили, что эсминец просто совершал мирный переход по нормам международного права в территориальных водах Украины. Британские военные "не заметили" никаких бомб.

Сегодня же эсминец США USS Ross направляется в Чёрное море с целью принять участие в учениях Sea Breeze.

Напомним, в пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях Sea Breeze 2021. Как уточнили в Госдепе США, целью учений является повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.

Отметим, что в манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях примут участие союзники США и страны-партнёры.