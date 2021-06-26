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После выходки британского флота в Чёрное море направился эсминец США
26 июня 2021, 17:35 • 239 • Политика
После выходки британского флота в Чёрное море направился американский эсминец. Об этом сообщили в посольстве США на Украине в Twitter.
Не успели утихнуть обсуждения вокруг провокации Великобритании, как своё слово добавил Вашингтон. Напомним, что утром 23 июня британский военный корабль зашёл в территориальные воды России недалеко от Крыма. Русские корабли и самолёты дали по судну несколько предупредительных выстрелов, пока британский эсминец не покинул наши территориальные воды. В Минобороны Великобритании возразили нашим военным. Там заявили, что эсминец просто совершал мирный переход по нормам международного права в территориальных водах Украины. Британские военные "не заметили" никаких бомб.
Сегодня же эсминец США USS Ross направляется в Чёрное море с целью принять участие в учениях Sea Breeze.
Напомним, в пресс-службе шестого флота ВМС США сообщили об участии в проводимых совместно с Украиной учениях Sea Breeze 2021. Как уточнили в Госдепе США, целью учений является повышение оперативной совместимости и укрепление морской безопасности в регионе.
Отметим, что в манёврах у границ России НАТО планирует задействовать около 40 боевых кораблей. В учениях примут участие союзники США и страны-партнёры.
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