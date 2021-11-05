После выхода из ЕС Британия начала унижать Францию

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Макрона постепенно перестают уважать в европейских странах

ЕС позиционирует себя "братский союз", хотя уже давно речи о "коллективности" не идет. Это, как минимум, доказывает рыболовный спор, произошедший между Францией и Британией, после выхода последней из Евросоюза. Об этом пишет Геворг Мирзаян в издании "Взгляд".

По его словам, Париж испытал настоящее унижение Лондоном. Макрон, пользуясь сильной экономикой страны и армией, претендовал на роль лидера Европы, однако терпел поражение одно за другим – это и ситуация с "Мистралями", и вывод военных из Мали, а также скандал с AUKUS. Истинное место Франции в европейской "пищевой цепочке" в состоянии указать только Великобритания, которая справляется с ней своими силами.

Рыболовный конфликт начался по простой схеме: после Брекзита Лондон согласился продлить разрешение на рыбалку вблизи собственных берегов лишь тем судам, которые рыбачили там до 2016 года. Французы пытаются доказать это записями бортовых журналов, однако британцы требуют данные GPS, которые те предоставить не могут – из-за этого и остаются без лицензий. В ответ Париж в ультимативной форме требует от Лондона выдачи лицензий, угрожая новыми санкциями.

После нескольких инцидентов с задержанием британских моряков французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что с англичанами нужно "разговаривать языком силы", поскольку "это единственный язык, который понимают британские власти". Британия решила ответить на подобные выпады во время официального мероприятия в стране.

В очередной раз Францию унизили на саммите в Глазго. Макрона не пригласили поучавствовать ни в совместной фотографии, ни на королевском приеме после первого дня климатического саммита.

На фоне скандала, указывается в статье, американцы могут оставить Париж без поддержки, поскольку даже малейшее противостояние между странами выливается во взаимный обмен угрозами, ставя под удар целостность НАТО. Особенно это может быть опасно на фоне усилий альянса против России и Китая.