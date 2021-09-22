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После выборов в России европейские эксперты сошлись в главном - популярность ДЭГ растёт
22 сентября 2021, 03:10 • 18 • Политика
Популярность онлайн-голосования, особенно в свете пандемии коронавируса, растёт. К такому общему знаменателю пришли европейские специалисты.
Обсуждение перспектив дистанционного электронного голосования состоялось в ходе круглого стола в Москве. Ряд европейских специалистов приняли участие в мероприятии через Zoom.
Представители из Эстонии, Каталонии указали, что популярность дистанционного голосования лишь растёт.
Как отметил разработчик эстонской системы онлайн-голосования Флориан Маркус, как и в России, в их системе также предусмотрена возможность переголосовать. Это рассчитано на то, если избиратель передумал или случайно нажал не на того кандидата.
"При этом учитывается последний голос, который был внесён в программе, - указал специалист. - Популярность онлайн-голосования возрастает, особенно в условиях пандемии, и позволяет каждому выбрать наиболее комфортный способ голосования, будь то очное присутствие или онлайн-формат".
Руководитель департамента по демократии и управлению Совета Европы Дэниэл Попеску в рамках организованного Москвой круглого стола указал, что в будущем стоит развивать форматы и очного, и онлайн-голосования.
Электронное голосование, по его словам, не заменяет классического. "Но факт в том, что из-за пандемии коронавируса электронное голосование станет частью общей выборной системы", - приводит слова специалиста агентство "Москва".
В свою очередь профессор Открытого университета Каталонии, партнёр Open Evidence Франсиско Лупианес Вильянуэва добавил, что онлайн-голосование становится ключевым фактором сохранения и увеличения явки. Особенно этот важно понимать в свете ситуации с COVID, заметил он.
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