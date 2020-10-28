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После выборов США накроет социально-политическое "цунами" - Ордуханян

28 октября 2020, 12:35  •  95 • Политика
Трамп и Байден уже не смогут остановить беспорядки после выборов в США. Америку захлестнёт социально-политическое "цунами".
Какой из кандидатов в президенты США ни победил бы на ноябрьских выборах, после оглашения результатов в стране начнутся массовые беспорядки. Такого мнения придерживается политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Он пояснил, что любой исход выборов приведёт к тому, что проигравшая сторона будет всячески оспаривать итоги голосования. А учитывая, что каждый из кандидатов уже достаточно сильно разогрел толпу, а также экономический и социальный кризис в стране, вряд ли получится избежать насилия. Потому что именно толпа будет определять стабильность ситуации в стране.
"Толпа - это всегда хаос, поэтому нам остаётся только ждать, чтобы оценить масштабы грядущих беспорядков. Это как надвигающаяся волна цунами. Люди стоят на берегу и гадают, стихнет ли она до суши или нет. Но то, что она идёт, понимают все - запущен глубинный процесс", - сказал Ордуханян в комментарии Nation News.
Политолог отметил, что обуздать волну протестов полиции и спецслужбам удастся только жертвами. Однако, если вспомнить что было, когда погиб всего один чернокожий, можно представить себе, какая цепная реакция начнётся, если правоохранители откроют огонь по протестующим.

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