После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com

Беседа намечена на "самое ближайшее время"

Вближайшее время Эммануэль Макрон собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявили в Елисейском дворце.

Беседу между президентами России и Франции собрались провести после визита Владимира Зеленского в Париж. Украинский глава отправился к Макрону, чтобы при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель обсудить сложившуюся на востоке страны ситуацию.

Обсуждаемыми вопросами на встрече стали членство Украины в ЕС, Донбасс, а также проведение "нормандского" саммита. Об этом рассказал сам Зеленский.

Как отметили в Елиссейском дворце, во время встречи политики констатировали, что выводы парижского саммита в 2019 остаются актуальными и по сей день, в связи с чем они требуют от России выполнения обязательств с Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".

Макрон выразил решимость найти прочное политическое решение возникшего вопроса при полном соблюдении минских договоренностей.

До официального визита президент украины успель дать несколько интервью французским СМИ, в одном из которых рассказал об обидине на Макрона. По его словам, глава Франции уважает своего русского коллегу больше, чем украинского.