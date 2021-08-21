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После встречи с талибами* украинцы попросили не считать их предателями: "И это прокатило"
21 августа 2021, 11:15 • 78 • Политика
Брошенные в Афганистане украинские наёмники после встречи с талибами попросили власти своей страны не считать их наёмниками. По словам украинцев, они придумали план спасения: "И это прокатило", - признаётся герой видео, которое появилось на просторах интернета.
По словам мужчины, Минобороны Украины заявило о том, что всех своих граждан вывезло из Афганистана, но как минимум четыре украинца остались на территории этой страны, и что делать дальше, они не представляют. При этом уже одна встреча с боевиками "Талибана"* у них была.
"Пришлось сказать, что мы русские, и это прокатило", - сказал мужчина на видео.
Он отметил, что не знает, что делать дальше. Потому что просьбы о помощи на Украине игнорируют. По его словам, был найден выход - обратиться к русским с просьбой о помощи.
"Поэтому, чтобы нас не обвинили в предательстве, я заранее об этом заявляю, что мы будем вынуждены обратиться к россиянам", - сказал он.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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