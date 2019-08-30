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После встречи с Болтоном Лукашенко собрал арбузы и позвонил Путину
30 августа 2019, 16:39 • 149 • Политика
Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели телефонные переговоры. Беседа случилась после встречи с советником президента США Джоном Болтоном и, к слову, после уборки арбузов.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы Путин поздравил Лукашенко с 65-летним юбилеем. Кроме того, речь шла о двусторонней повестке. А вот о визите в Минск помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не говорили, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу, 30 августа, отвечая на вопросы журналистов.
Важной темой стали договоренности, достигнутые лидерами на встречах ранее, пояснил представитель Кремля.
Кстати, сразу после встречи с Болтоном, которая состоялась вчера, Лукашенко занимался уборкой арбузов. Кадрами на личной странице в социальной сети Twitter поделился корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Как всегда, помогали Лукашенко в уборке красивые девушки из команды президента, в том числе пресс-секретарь Наталья Эйсмонт", - так Смирнов описал выжимки из репортажа.
Фото: twitter.com/dimsmirnov175.
Ну, и добавим, если речь зашла о нетривиальном участии в "земельном деле", то обсуждается и еще один шаг Лукашенко. Президент Белоруссии, как пишут "Дни.ру", выделил участок под Минском актеру Жерару Депардье. На Минском море у Депардье будут именитые соседи, в первую очередь, это биатлонистка Дарья Домрачева или полузащитник национальной сборной по футболу Александр Глеб.
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