После встречи с Болтоном Лукашенко собрал арбузы и позвонил Путину

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы Путин поздравил Лукашенко с 65-летним юбилеем. Кроме того, речь шла о двусторонней повестке. А вот о визите в Минск помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не говорили, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу, 30 августа, отвечая на вопросы журналистов.

Важной темой стали договоренности, достигнутые лидерами на встречах ранее, пояснил представитель Кремля.

Кстати, сразу после встречи с Болтоном, которая состоялась вчера, Лукашенко занимался уборкой арбузов. Кадрами на личной странице в социальной сети Twitter поделился корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Как всегда, помогали Лукашенко в уборке красивые девушки из команды президента, в том числе пресс-секретарь Наталья Эйсмонт", - так Смирнов описал выжимки из репортажа.

Фото: twitter.com/dimsmirnov175.

Ну, и добавим, если речь зашла о нетривиальном участии в "земельном деле", то обсуждается и еще один шаг Лукашенко. Президент Белоруссии, как пишут "Дни.ру", выделил участок под Минском актеру Жерару Депардье. На Минском море у Депардье будут именитые соседи, в первую очередь, это биатлонистка Дарья Домрачева или полузащитник национальной сборной по футболу Александр Глеб.