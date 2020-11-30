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После возвращения в Белый дом русофобка Псаки займется Украиной

30 ноября 2020, 17:20  •  99 • Политика
Джен Псаки. Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Объявивший себя президентом США демократ собирается назначить скандально известную американку пресс-секретарем будущей администрации
Джен Псаки вернется в Белый дом сразу, как только Джо Байден официально вступит на высший пост в стране. О ее новой миссии рассказал политолог.
По мнению Сергея Маркова, скандально известная американка займется Украиной. Точнее, будет прикрывать новые преступления Америки в Незалежной ложной информацией.
Назначение Псаки было ожидаемым, так как сейчас она советник переходной команды демократа, уже называющего себя президентом. Возвращение Джен в Белый дом четко дает понять, каким курсом дальше будут двигаться США. Похоже, давление на Россию в ближайшее время только усилится, отметил политолог.
Большой и серьезной роли Псаки не играет. Она будет лишь передавать то, что скажут наверху. Выбор Байденом человека, который много раз врал и агрессивно обвинял Россию, указывает на то, что в отношении нашей страны опять будет вестись такая политика, заключил Марков в разговоре с корреспондентом издания "ПолитРоссия" .
Ранее стало известно, что уже вовсю формирующий свою команду Джо Байден решил назначить экс-представителя Госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.
Джен Псаки, которая дважды был помощницей американского президента по связям, а с 2013-го по 2015 год – официальным представителем Госдепартамента США, известна высказываниями о событиях на Украине и резкими выпадами в адрес России. Запомнилась она и откровенной ложью, абсурдными и нелогичными фразами.
В частности, однажды Джен сообщила, что газ через Украину поставляют России европейские страны. В другой раз, якобы опровергая новости о росте числа украинских беженцев в России, она сказала, что в Ростовскую область, широко известную лечебным горным воздухом, едут туристы со всего мира.

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