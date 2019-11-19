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После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину

19 ноября 2019, 05:54  •  95 • Политика
После того как сегодня утром в Крыму состоялась передача трёх военных кораблей-нарушителей Украине, Макрон набрал Путину. В телефонном разговоре президенты обсудили ситуацию на Украине и предстоящий 9 декабря саммит "нормандской четвёрки".
В ходе телефонных переговоров Владимир Путин сообщил Эммануэлю Макрону, что сегодня утром в Крыму Россия передала Украине три военных корабля, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение наших границ в Керченском проливе. Передача произошла в нейтральных водах Чёрного моря, в тридцати километрах от мыса Такиль. Все три судна направились к Одессе.
Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине. "Основное внимание уделено ситуации на Украине с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате", - сообщают в пресс-службе Кремля.
Президенты РФ и Франции выразили уверенность, что саммит может сыграть роль своеобразного катализатора: "С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений", - передаёт пресс-служба Кремля. В этом контексте была отмечена необходимость того, чтобы и Киев выполнял обязательства по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. "Прежде всего, речь идёт о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", - отмечают в пресс-службе Кремля.
Также лидеры России и Франции обсудили ситуацию в Сирии. Они подчеркнули важное значение работы Конституционного комитета и организации комплексного гуманитарного содействия этой стране. Президенты договорились, что и дальше будут координировать свои усилия по линии военных ведомств для борьбы с терроризмом в регионе.

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