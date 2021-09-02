После визита в США Зеленскому пожелали удачи: "Надеюсь, он готов к тому, что его предадут"

Американские пользователи Twitter с сарказмом отреагировали на визит президента Украины в США. В то время как официальные лица вежливо заявляют об укреплении партнёрства с Киевом, обычные граждане рубят сплеча: "Удачи Зеленскому, хотя я надеюсь, он готов к тому, что его предадут".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал в Twitter на состоявшуюся наконец встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. Напомним, встречу не раз откладывали и переносили по разным причинам, в результате Зеленскому не оставалось ничего, кроме как бегать в шортах по Вашингтону.

"Было приятно присоединиться к встрече президента США с президентом Украины", - написал Блинкен. Он заявил, что "американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо", и выразил уверенность в приверженности Америки к "светлому и процветающему будущему Украины". Кроме того, Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане.

Подписчики Байдена реагируют на визит Зеленского в Штаты куда менее восторженно, то и дело проводя очевидные параллели с недавними позорными для США событиями в Афганистане. "Удачи Зеленскому, хотя я надеюсь, он готов к тому, чтобы США предали его, как они сделали это с сирийцами, афганцами, иракцами, иранцами и прочими", - пишет пользователь соцсети под ником NippySweety4Freedom.

"Я понимаю, почему вы вступаете в союз с Талибаном* - вы апеллируете к той же демографии", - добавил он.



Фото: скриншот https://twitter.com/Syrians4J/ Фото: скриншот https://twitter.com/Syrians4J/

К этому мнению присоединились многие в частности, известный в Америке политик-демократ Джейсон Кишинёфф. Он заметил: "Если бы у нас были более качественные средства массовой информации, вся страна знала бы, что наш союз с Украиной на самом деле является экономической войной против России, как и наше вмешательство в Беларусь, Сирию, Иран и Афганистан".

А пользователь Qais Habibi вынес предупреждение: "Союзники США больше не будут доверять США, вы, ребята, потерпели поражение в Афганистане, а правительство США сменило избранное правительство на Исламские Эмираты. Тайвань, Украина, Великобритания и другие европейские страны должны дважды подумать".

*"Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.