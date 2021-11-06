После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ

Телеканал CNN рассекретил планы ЦРУ после поездки директора ведомства Уильяма Бернса в Россию. По данным журналистов, после визита в Москву, прозвучал срочный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает телеканал, Бернс приезжал в Москву якобы для того, чтобы "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины и узнать дальнейшие планы нашей страны. В сюжете телеканала утверждается, что президент США Джо Байден направил Бернса в Москву, чтобы дать понять России, что "США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной".

Также в сюжете сообщили, что после поездки в Россию Бернс сразу связался с Зеленским, чтобы "умерить напряжённость" между Москвой и Киевом.

В своё время, напомним, Уильям Бернс работал послом в России. Он признавался своему коллеге Майклу Макфолу, что даже поседел во время работы в Москве. Тогда же в разговоре он предупредил, что "США не должны недооценивать угрозу, которая исходит от России и президента Владимира Путина".

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с РЕН ТВ посчитал, тем не менее Бернса, лучшей кандидатурой для налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Я думаю, что Соединённые Штаты пытаются использовать его знания о России, его связи, чтобы преодолеть те трудности в отношениях, что у нас сейчас существуют", - высказал свою точку зрения эксперт.

Послать на переговоры в Россию именно Бернса политолог посчитал "интересным решением".

"Просто так главу ЦРУ не отправляют в Россию, а если и делают, то только по каналам безопасности", - уточнил Маркс.

Напомним, в России Бернс встретился с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, а также секретарём Совета безопасности России, директором ФСБ Николаем Патрушевым.

В Кремле рассматривали приезд главы ЦРУ позитивно. Отвечая на вопрос о том, можно ли визит Бернса в Москву рассматривать как движение в положительную сторону развития контактов между США и Россией, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Безусловно".

"Диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть", - пояснили в Кремле.