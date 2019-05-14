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После визита Путина в Читу и.о. мэра города назначен ветеран-десантник

14 мая 2019, 14:54  •  63 • Политика
И.о. мэра Читы назначен ветеран-десантник Александр Сапожников, завтра он примет новые функции. А сити-менеджер Олег Кузнецов уже написал заявление об отставке по собственному желанию.
Мэр Читы Олег Кузнецов во вторник, 14 мая написал заявление об отставке. Официальная причина - "по собственному желанию". В то же время, именно в Читу в конце апреля прилетал президент России Владимир Путин, чтобы провести совещание со всеми службами в связи со страшными лесными пожарами.
Исполняющим обязанности главы города станет ветеран-десантник, родовой казак Александр Сапожников. Он уже сложил полномочия депутата, а в среду, 15 мая примет новые функции. Пока же Сапожников утвержден в должности заместителя руководителя администрации Читы.
Кандидатура сити-менеджера, по уставу города, согласуется с депутами гордумы. Сессия состоится 30 мая, тогда и будет принято решение на официальном уровне.

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