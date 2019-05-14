После визита Путина в Читу и.о. мэра города назначен ветеран-десантник

Мэр Читы Олег Кузнецов во вторник, 14 мая написал заявление об отставке. Официальная причина - "по собственному желанию". В то же время, именно в Читу в конце апреля прилетал президент России Владимир Путин, чтобы провести совещание со всеми службами в связи со страшными лесными пожарами.

Исполняющим обязанности главы города станет ветеран-десантник, родовой казак Александр Сапожников. Он уже сложил полномочия депутата, а в среду, 15 мая примет новые функции. Пока же Сапожников утвержден в должности заместителя руководителя администрации Читы.

Кандидатура сити-менеджера, по уставу города, согласуется с депутами гордумы. Сессия состоится 30 мая, тогда и будет принято решение на официальном уровне.