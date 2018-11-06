После визита Порошенко в Гомеле закрыли туалет под кодовым названием «мавзолей»

Общественный туалет стоимостью 1,5 млн рублей был досрочно открыт в гомельском парке перед Форумом регионов Белоруссии и Украины, но закрылся после визита украинского президента.

В Гомеле общественный туалет в городском парке, открытый накануне Форума регионов Белоруссии и Украины, без объяснения причин перестал принимать посетителей.

Туалет, прозванный местными жителями «мавзолеем» за характерные очертания здания, обошелся белорусской казне как минимум в 1,5 млн рублей, напоминает «Свобода». Строители должны были сдать объект в декабре 2018 года, но туалет досрочно открылся, когда в Гомеле проходил белорусско-украинский форум, в рамках которого состоялась встреча президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

В администрации парка Гомеля уточняют, что туалет закрыт для оформления необходимых бумаг. Бесплатно в него посетителей пускать уже не будут.