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После визита Порошенко в Гомеле закрыли туалет под кодовым названием «мавзолей»
06 ноября 2018, 15:24 • 163 • Политика
Общественный туалет стоимостью 1,5 млн рублей был досрочно открыт в гомельском парке перед Форумом регионов Белоруссии и Украины, но закрылся после визита украинского президента.
В Гомеле общественный туалет в городском парке, открытый накануне Форума регионов Белоруссии и Украины, без объяснения причин перестал принимать посетителей.
Туалет, прозванный местными жителями «мавзолеем» за характерные очертания здания, обошелся белорусской казне как минимум в 1,5 млн рублей, напоминает «Свобода». Строители должны были сдать объект в декабре 2018 года, но туалет досрочно открылся, когда в Гомеле проходил белорусско-украинский форум, в рамках которого состоялась встреча президентов двух стран Александра Лукашенко и Петра Порошенко.
В администрации парка Гомеля уточняют, что туалет закрыт для оформления необходимых бумаг. Бесплатно в него посетителей пускать уже не будут.
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