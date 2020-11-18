После вице-премьера досталось и министру: Путин провёл COVID-совещание

Свой доклад в ходе правительственного совещания с президентом России Владимиром Путиным зачитал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В том числе он рассказал о "системе управления пациентами". Путин после окончания доклада остановился на этом пункте подробно. Он уточнил, не ослышался ли... Зачем управлять пациентами? А после продолжил:

"Пациентами не надо управлять. Их надо лечить. Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения. Я понимаю, что есть профессиональная терминология. Надо избавляться от того, что не несёт нужного содержания", - подчеркнул Владимир Путин.

К слову, до этого досталось и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Путин призвал не только критиковать регионы и власти на местах, но и помогать коллегам в субъектах Федерации. В результате Голиковой пришлось на ходу перекраивать свой доклад, показывая, что о регионах страны заботятся. В деталях об этой части дискуссии Путина и Голиковой "Первый русский" рассказывал чуть раньше.