После вакцинации у мужчины парализовало лицо. Второй укол стал подтверждением догадки

Вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла. При таком недуге у человека возникает внезапная слабость и паралич лицевых мускулов.

После вакцинации 61-летнего британца специалисты выявили неожиданный эффект, который вызывает прививка. Так, при введении двух доз препарата Pfizer/BioNTech у одного из пациентов возник паралич Белла.

При параличе Белла появляется внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. После первого укола у мужчины была диагностирована "правосторонняя слабость лица". А уже после второго укола, сделанного через 6 недель после первой прививки, у пациента наблюдалось гораздо более тяжёлое состояние - тяжёлый левосторонний паралич лицевого нерва.

Нивелировать проявление такого эффекта мужчине пришлось курсами стероидов.

По информации журнала BMJ Case Reports, напрямую причинно-следственная связь между вакцинацией и проявлением недуга не установлена. Однако на примере этого случая очевидно, что паралич возникал у британца буквально через несколько часов после введения препарата.

В статье говорится, что промежуток времени проявления паралича был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации.

К примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины.