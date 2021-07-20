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После вакцинации у мужчины парализовало лицо. Второй укол стал подтверждением догадки

20 июля 2021, 19:10  •  191 • В мире
Вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла. При таком недуге у человека возникает внезапная слабость и паралич лицевых мускулов.
После вакцинации 61-летнего британца специалисты выявили неожиданный эффект, который вызывает прививка. Так, при введении двух доз препарата Pfizer/BioNTech у одного из пациентов возник паралич Белла.
При параличе Белла появляется внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. После первого укола у мужчины была диагностирована "правосторонняя слабость лица". А уже после второго укола, сделанного через 6 недель после первой прививки, у пациента наблюдалось гораздо более тяжёлое состояние - тяжёлый левосторонний паралич лицевого нерва.
Нивелировать проявление такого эффекта мужчине пришлось курсами стероидов.
По информации журнала BMJ Case Reports, напрямую причинно-следственная связь между вакцинацией и проявлением недуга не установлена. Однако на примере этого случая очевидно, что паралич возникал у британца буквально через несколько часов после введения препарата.
В статье говорится, что промежуток времени проявления паралича был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации.
К примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины.

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