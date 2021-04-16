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После вакцинации Меркель блогер напомнил о суровой "побочке" вакцины
16 апреля 2021, 19:05 • 177 • В мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ввела себе первую дозу препарата AstraZeneca. Как отметил автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена", самым суровым побочным эффектом этой вакцины является то, что после неё возникают тромбы. "Посмотрим, работает ли на Меркель эффект бумеранга", - язвительно отметил он.
Канцлер Германии Ангела Меркель привилась от COVID-19. Сообщается, что ей ввели препарат AstraZeneca. На данный момент известно, что эта вакцина вызывает ряд побочных эффектов.
На фоне скандальных новостей некоторые отмечали, что Меркель слишком медлит с вакцинацией.
В Дании, к примеру, отказались от вакцинации данным препаратом, указав, что после него есть реальный риск "серьёзных побочных эффектов".
При этом, напоминает автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена", Меркель заранее знала о "побочке" от этой вакцины за несколько дней до ввода ограничений на её применение.
"Меркель привилась препаратом AstraZeneca. На данный момент у этой вакцины выявлена 31 побочная реакция, самая суровая среди которых - появление тромбов в головном мозге. Известно о 25 подобных случаях. Посмотрим, работает ли на Меркель эффект бумеранга", - отметил блогер.
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