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После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией

14 марта 2018, 02:09  •  119 • Политика
Бывший госсекретарь США признал, что попытки изолировать Россию не отвечают ничьим интересам.
Только после своего увольнения с поста главы Госдепа Рекс Тиллерсон смог наконец сказать правду об отношениях России и США. По его словам, попытки изолировать Россию никому не принесут пользы.
На пресс-конференции, посвященной собственному увольнению с должности госсекретаря США, Тиллерсон рассказал о нынешнем состоянии дел между Москвой и Вашингтоном. Он отметил, что если все будет продолжаться так же, как сейчас, то, скорее всего, это приведет к новым попытками изолировать Россию. При этом экс-глава Госдепа отметил, что это никому не принесет пользы.
"Продолжение движения по текущей траектории, вероятно, приведет к еще большей ее изоляции. А эта ситуация не отвечает ничьим интересам", - сказал Тиллерсон.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп отправил Рекса Тиллерсона в отставку с поста госсекретаря. Примечательно, что об увольнении Тиллерсон был извещен при помощи записи в соцсети Twitter.

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