После установления контроля над Панджшером: талибы заявили об окончании военных действий в Афганистане

Радикальное движение «Талибан»* объявило об окончании военных действий в Афганистане. Представитель движения Забиулла Муджахид уточнил, что талибы установили полный контроль над оказывавшей сопротивление провинцией Панджшер. Он также сообщил, что талибы заинтересованы в налаживании хороших отношений с другими странами и намерены развивать с ними торгово-экономическое сотрудничество. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в республике, отметил, что Москва приветствует действия «Талибана», направленные на формирование инклюзивного правительства.

Радикальное движение «Талибан»* в понедельник объявило, что война в Афганистане окончена. Как заявил представитель движения Забиулла Муджахид, военные действия на территории республики можно считать завершёнными, так как талибы установили полный контроль над ранее не подчинившейся им провинцией Панджшер.

«Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для неё больше нет никаких оправданий», — приводит его слова ТАСС.

Муджахид отметил, что большинство чиновников из свергнутого правительства страны, которые ранее бежали в провинцию, уже покинули Афганистан. Представитель талибов заявил, что и мирные жители, и бойцы Панджшера — «часть нашего народа».

«Мы вместе будем строить общее будущее Афганистана», — сказал он.

По его словам, при взятии провинции жертв среди мирного населения не было.

Помимо этого, представитель движения заявил, что военнослужащие вооружённых сил бывшего правительства Афганистана смогут войти в состав новых служб безопасности, которые сейчас создают талибы: «Формируемые нами структуры будут включать как бывших военных, так и бойцов «Талибана», — пояснил он.

В ходе пресс-конференции Муджахид также сказал, что талибы заинтересованы в установлении хороших отношений со всем остальным миром и намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество сразу после того, как ситуация в стране стабилизируется.

Напомним, в середине августа представители «Талибана» также объявили об окончании войны в Афганистане. Перед этим они заняли столицу государства Кабул и заявили, что страна целиком находится под их контролем.

31 августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

Кроме того, в интервью Bild Муджахид также заявил, что движение хочет начать «новую главу, в которой у нас (Афганистана. — RT) будут хорошие дипломатические отношения» в том числе с ФРГ. По его словам, представитель Германии посещал офис движения в Дохе и отметил, что «Талибан» хочет возродить «дружескую атмосферу, существовавшую между афганцами и немцами».

Также в интервью представитель движения заявил, что террористическая организация «Исламское государство»** не представляет угрозы для Афганистана. По его словам, боевики ИГ, которые были на территории страны, пришли не из Ирака и Сирии и лишь небольшое число афганцев находились под их влиянием и вели борьбу против иностранных сил, размещённых на территории страны.

Он подчеркнул, что после вывода иностранных войск и прихода к власти «Талибана» экстремистская идеология ИГ не будет распространяться на территории Афганистана.

«Мы защитим нашу страну от всех угроз», — сказал Муджахид.

В четверг, 26 августа, возле международного аэропорта Кабула произошёл теракт. Жертвами взрыва, по данным СМИ, стали более 200 человек. Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за случившееся.

28 августа Пентагон сообщил, что в результате спецоперации США в Афганистане были уничтожены двое боевиков группировки. Позже в Пентагоне также подтвердили, что США нанесли авиаудар в Кабуле. В ведомстве заявили, что его целью был автомобиль с боевиками «Исламского государства», которые намеревались атаковать аэропорт города.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Афганистане, отметил, что Москва приветствует действия «Талибана», направленные на формирование инклюзивного правительства в стране.

«Мы призываем наших афганских соседей сделать процесс всеобъемлющим. Чтобы все этнические, политические группы страны в него были вовлечены. И талибы, которые пришли сейчас к власти после того, как сбежал президент Гани, продекларировали, что они будут именно такое правительство формировать. Надеюсь, что так оно и будет», — заявил Лавров, отметив, что решение в этом процессе должен принимать сам афганский народ.

Комментируя информацию СМИ о том, что талибы пригласили Россию и ещё ряд стран принять участие в мероприятии, посвящённом объявлению состава нового правительства, Лавров подчеркнул, что, если правительство будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы, Россия «с удовольствием примет участие в церемонии».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.