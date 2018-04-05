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«После "управления" Порошенко здесь лес вырос!» - На Севастопольском заводе ответили украинскому президенту

05 апреля 2018, 15:24  •  143 • В России

В налоговой декларации за 2017-й президент Украины указал, что является одним из собственников «Севастопольского морского завода», но единственное достижение собственника Порошенко – лес на месте цехов.

На заводе манифестация Порошенко не удивила никого.

- А он каждый год «Севморзавод» в декларации указывает, - сказал корреспонденту КП пресс-секретарь Сергей Должиков.

В этот раз Петр Алексеевич прокомментировал свой «крымский актив». Дословно:

«Севастопольский морской завод сначала был «национализирован» оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года незаконно объявлено о его переходе в «государственную собственность России». Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским. И именно поэтому оно значится в декларации»

- Вы бы видели, что тут осталось после «управления» Порошенко! – собеседник в Крыму уже не сдерживает эмоции:

- Здесь лес вырос! Некоторые цеха закрылись – в них заходить опасно, будем сносить при реконструкции. При Украине 100 человек на заводе числилось – охрана и управленцы.

К началу «русской весны» завод умирал. Являясь, по статусу, градообразующим предприятием Севастополя и одной из ремонтных баз Черноморского флота. А флот наш из Черного моря выдавливали сознательно: уничтожение его рембазы - всего лишь один из геополитических инструментов.

В СССР на заводе работало 16 тысяч человек. Кроме ремонта судов он выпускал уникальные плавучие краны. До 60-х СССР был вынужден закупать их заграницей, а с 70-х годов начал экспортировать. В феврале 2015-го его национализировали городские власти. Завод стал филиалом легендарной «Звездочки» - крупнейшего судостроительного предприятия России. 31 января 2018-го «Севморзавод», распоряжением Дмитрия Медведева, перешел в федеральную собственность.

- Сейчас-то как живете?

Сергей Должиков вздыхает:

- С 2015-го увеличили прибыль с 40 до 400 миллионов. 30 судов отремонтировали. Проиндексировали зарплаты рабочим – их уже 600 человек. Готовим в Инкермане площадку под реконструкцию – 7 миллиардов выделило государство. Впервые за 12 лет заложили 400 тонный плавучий кран. Готовимся заложить кран на 700 тонн.

- Порошенко не заберет завод обратно?

- Для Киева срок исковой давности давно уже истек. У Порошенко «фантомные боли».

ДОСЬЕ КП

Севастопольский морской завод

1783 год считается датой основания Севастопольского адмиралтейства, заложена площадка для килевания судов. В 1820 году на заводе построили свыше 50 судов, спустили на оду первый крупный корабль - бриг «Меркурий». Со стапелей «Севморзавода» сходили крейсер «Очаков» и броненосец «Потемкин». В 1990-м его приватизиировала Украинская инвестиционная компания. За следующие 20 лет, на заводе отремонтировали ... единственный американский лайнер. Завод не раз менял собственников и к 2014-му был почти полностью разворован. Сейчас одна из главных задач «Севморзавода» - обслуживание кораблей и подлодок ЧФР.

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