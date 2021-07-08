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После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинили во всём президента
08 июля 2021, 07:20 • 453 • Украина
На Украине заявили об "истерике" президента страны Владимира Зеленского, который возмущается затягиванием вопроса о членстве Украины в НАТО. Экс-депутат Верховной рады заявил, что президент сам виноват в сложившейся ситуации: это свидетельство провала внешней политики киевских властей.
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" заявил об истерике президента Украины Владимира Зеленского из-за членства в НАТО. Об этом говорят постоянные попытки киевских властей и руководителя государства вернуться к этой теме, уверен депутат.
"Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно тёплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты", - подчеркнул Мураев.
Он напомнил, что не так давно жители Нидерландов на "консультативном" референдуме проголосовали против ассоциации ЕС с Украиной. Они были недовольны нарушением прав этнических венгров в Закарпатье.
При этом вопрос членства в альянсе - исключительно политическое решение. А позиция нынешних союзников Киева (Польши и Прибалтики) в альянсе не решающая.
Ранее Зеленский попросил предоставить Украине перечень реформ, которые его страна должна провести, чтобы вступить в НАТО. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай был вынужден провести для главы государства ликбез о членстве в военном блоке и выдаче Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).
"Это так не работает. Нет чёткого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ. Потому что это политические решения, это не чисто технические критерии", - жёстко ответил он президенту Украины.
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