|
После угрозы США России американский журналист рассекретил главную меру Вашингтона: "Это смешно!"
22 февраля 2022, 07:35 • 235 • Политика
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд после неоднократных угроз Вашингтона России озвучила дату введения новых санкций. В свою очередь американский журналист Стефен Эберт рассекретил главную меру, которую Вашингтон может применить к России. "Это смешно!" - отметил он.
По словам постпреда США при ООН, Соединённые Штаты действительно введут санкции против России 22 февраля. Однако что именно может предпринять Вашингтон в отношении нашей страны? Журналист Стефен Эберт рассказал прямо.
По его мнению, после того, как президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, единственное, чем США могут ответить Москве, - усилить антирусскую пропаганду. Журналист отметил, что считает смешными угрозы США ввести какие-либо санкции против жителей Донбасса.
"Это смешно, ну что они могут сделать?" - сказал он, указав на то, что Вашингтон полностью игнорирует существование республик: "ни политической, ни военной, ни гуманитарной помощи".
По его словам, заявлять о "жёстких решениях" - типичное поведение американских властей. При этом, как считает журналист, единственное, чем Вашингтон может "грозить" России, - только усиление антирусской пропаганды в самих Штатах.
Подпишитесь на нас
235
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2022, 03:35
|
19 февраля 2022, 05:30
|
21 февраля 2022, 08:50
|
18 февраля 2022, 10:50
|
15 февраля 2022, 14:35
|
21 февраля 2022, 10:35
|
16 февраля 2022, 08:40