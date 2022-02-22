Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

После угрозы США России американский журналист рассекретил главную меру Вашингтона: "Это смешно!"

22 февраля 2022, 07:35  •  235 • Политика
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд после неоднократных угроз Вашингтона России озвучила дату введения новых санкций. В свою очередь американский журналист Стефен Эберт рассекретил главную меру, которую Вашингтон может применить к России. "Это смешно!" - отметил он.
По словам постпреда США при ООН, Соединённые Штаты действительно введут санкции против России 22 февраля. Однако что именно может предпринять Вашингтон в отношении нашей страны? Журналист Стефен Эберт рассказал прямо.
По его мнению, после того, как президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, единственное, чем США могут ответить Москве, - усилить антирусскую пропаганду. Журналист отметил, что считает смешными угрозы США ввести какие-либо санкции против жителей Донбасса.
"Это смешно, ну что они могут сделать?" - сказал он, указав на то, что Вашингтон полностью игнорирует существование республик: "ни политической, ни военной, ни гуманитарной помощи".
По его словам, заявлять о "жёстких решениях" - типичное поведение американских властей. При этом, как считает журналист, единственное, чем Вашингтон может "грозить" России, - только усиление антирусской пропаганды в самих Штатах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


235
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 00:00
"Соглашения позволяют ввести войска": Аналитики о судьбоносных решениях Путина
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 05:50
Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса
22 февраля 2022, 05:50
За Донбасс России снова грозят изоляцией, на этот раз - Германия
22 февраля 2022, 04:05
"Никому ничего не отдадим": Зеленский ответил Путину про республики Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
15 февраля 2022, 14:35
США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?
21 февраля 2022, 10:35
Последняя битва за русский газ началась
16 февраля 2022, 08:40
Киев задавил Москву ценами на продукты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.