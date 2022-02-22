После угрозы США России американский журналист рассекретил главную меру Вашингтона: "Это смешно!"

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд после неоднократных угроз Вашингтона России озвучила дату введения новых санкций. В свою очередь американский журналист Стефен Эберт рассекретил главную меру, которую Вашингтон может применить к России. "Это смешно!" - отметил он.

По словам постпреда США при ООН, Соединённые Штаты действительно введут санкции против России 22 февраля. Однако что именно может предпринять Вашингтон в отношении нашей страны? Журналист Стефен Эберт рассказал прямо.

По его мнению, после того, как президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР, единственное, чем США могут ответить Москве, - усилить антирусскую пропаганду. Журналист отметил, что считает смешными угрозы США ввести какие-либо санкции против жителей Донбасса.

"Это смешно, ну что они могут сделать?" - сказал он, указав на то, что Вашингтон полностью игнорирует существование республик: "ни политической, ни военной, ни гуманитарной помощи".

По его словам, заявлять о "жёстких решениях" - типичное поведение американских властей. При этом, как считает журналист, единственное, чем Вашингтон может "грозить" России, - только усиление антирусской пропаганды в самих Штатах.