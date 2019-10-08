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После угроз Трампа Турция договорилась с Россией об отказе от доллара
08 октября 2019, 19:54 • 137 • Политика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах вместо доллара США. Это произошло на следующий день после угроз Дональда Трампа уничтожить турецкую экономику в случае непослушания.
Россия и Турция договорились перейти на расчёты и платежи между собой в национальных валютах вместо американского доллара. Соответствующее соглашение подписали российский Минфин и турецкое Министерство казначейства и финансов.
Сообщается, что договор направлен на обеспечение бесперебойности расчетов между двумя странами, а также на усиление и углубление межбанковского взаимодействия России и Турции. Свои подписи на соглашении поставили глава Минфина Антон Силуанов и его турецкий коллега Берат Албайрак.
Отмечается, что сейчас основной целью является постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией и создание для этого соответствующей инфраструктуры. Это должно будет повысить ликвидность российской и турецкой валют, а также увеличить их привлекательность.
Напомним, что подписание соглашения состоялось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп открыто пригрозил Турции уничтожением экономики, если сочтет действия страны "выходящими за грань дозволенного".
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