После угроз русским парашютистам Кравчук оправдался: "Возраст уже не стрелковый"

Первый президент Украины и глава киевской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук после угроз парашютистам с русскими флагами признался: "Возраст уже не стрелковый".

Ранее Леонид Кравчук "взъелся" на теоретического русского парашютиста после вопроса украинского журналиста Гордона о том, стал ли бы он применять личное оружие, "если кто-то с парашютами начнёт спрыгивать возле его дома с русскими флагами". В ответ Кравчук признался, что, несмотря на наличие охраны, у него есть настоящий боевой пистолет, которым он воспользуется в случае необходимости.

"Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага", - сказал он, отметив, что "не приглашал" врага "к себе на порог".

"Я его убью, как только он появится", - сказал он, отметив, что его не интересуют последствия.

После этого в эфире телеканала "Украина 24" Кравчук признался, что сказал так, потому что так, вероятнее всего, ответили бы "миллионы".

"Миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины - он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин", - сказал он.

При этом Кравчук добавил, что просто хотел показать, что каждый украинец "может защищать свою землю", но, честно говоря, "немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый".