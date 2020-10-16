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После угроз Лаврова немцы пожаловались на непокорную Россию
16 октября 2020, 21:50 • 133 • Политика
Лавров заявил о возможном прекращении диалога России с Евросоюзом. В ответ немецкое издание Die Welt обвинило Москву в бойкоте "наказания" от Брюсселя.
Москва может прекратить общение с Брюсселем, если западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Слова министра иностранных дел России прокомментировала немецкая газета Die Welt.
Издание пишет, что в случае прекращения диалога между ЕС и Россией плохо придётся обеим сторонам. При этом Die Welt осуждает Москву за то, что она пытается сказать "нет" европейскому наказанию за "отравление" Навального. По мнению газеты, в России просто должны понять, что санкции тоже "не с неба падают", и тому всегда есть "свои причины".
При этом отмечается, что санкции якобы не помеха продолжению диалога между Европой и Россией. А Москве лишь нужно молча принимать наказание, а не устраивать "бойкот", пишет газета.
Подводя итог, Die Welt пишет, что за отказ от диалога на фоне санкций для России должны быть последствия. В частности, упоминается и "Северный поток - 2".
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