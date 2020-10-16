После угроз Лаврова немцы пожаловались на непокорную Россию

Москва может прекратить общение с Брюсселем, если западные страны не хотят поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Слова министра иностранных дел России прокомментировала немецкая газета Die Welt.

Издание пишет, что в случае прекращения диалога между ЕС и Россией плохо придётся обеим сторонам. При этом Die Welt осуждает Москву за то, что она пытается сказать "нет" европейскому наказанию за "отравление" Навального. По мнению газеты, в России просто должны понять, что санкции тоже "не с неба падают", и тому всегда есть "свои причины".

При этом отмечается, что санкции якобы не помеха продолжению диалога между Европой и Россией. А Москве лишь нужно молча принимать наказание, а не устраивать "бойкот", пишет газета.

Если решать российские проблемы иными методами, нежели "Новичок", пистолеты и "нет", санкции от ЕС не понадобятся, - говорится в материале Die Welt. Получается, Россия должна действовать в своих проблемах по указанию из Европы, США? Тогда это не будет Россия, у которой есть своё мнение, - комментирует блог Пятью-пять.

Подводя итог, Die Welt пишет, что за отказ от диалога на фоне санкций для России должны быть последствия. В частности, упоминается и "Северный поток - 2".