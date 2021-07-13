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После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для санкций и истерик

13 июля 2021, 09:15  •  163 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что на Гаити вылетела межведомственная делегация США после убийства президента Жовенеля Моиза. Дипломат не без сарказма поинтересовалась, где же санкции и истерика американских правозащитников, поскольку для этого "повод более чем ужасающий".
После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и первых результатах расследования громкого дела, первых задержаний (а в числе подозреваемых оказались и двое американцев гаитянского происхождения), министерство юстиции США заявило о том, что окажет помощь местной полиции. Об этом, в частности, сообщается в заявлении представителя ведомства Энтони Коли. Уточняется, что "первоначальная оценка была проведена на Гаити высокопоставленными должностными лицами США".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале обратила внимание на ещё один важный нюанс американской "помощи" в расследовании убийства президента Гаити.
В частности, на то, что "на Гаити вылетела межведомственная делегация США", имеющей цель "разобраться с причастностью американской ЧВК, чьи сотрудники обвиняются в причастности к убийству президента Гаити".
"Ну и где? Где санкции, заявления "семерки", истерика американских правозащитников?" - удивляется Мария Захарова, подчёркивая, что "повод более чем ужасающий".
Особо выделила дипломат и ещё одну - "главную"- новость. Речь идёт об информации, ранее озвученной в американских СМИ. По данным журналистов, несколько задержанных в связи с убийством президента Гаити были информаторами правоохранительных органов США, в том числе ФБР.
О последнем, например, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA). По версии собеседников, выводы о связи задержанных по делу об убийстве Моиза со спецслужбами США можно сделать по первым результатам расследования.
"Иногда один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником для DEA", - говорится в заявлении DEA.
Там же утверждается, что "после убийства президента Мойса подозреваемый связался со своими контактами в Управлении по борьбе с наркотиками" и "сотрудник Управления, назначенный на Гаити, призвал подозреваемого сдаться местным властям и вместе с сотрудником Государственного департамента США предоставил правительству Гаити информацию о том, что оказал помощь в выдаче и аресте подозреваемого и еще одного человека". В Управлении уверяют, что ни один из злоумышленников не действовал от имени агентства.

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