После убийства американцами ребёнка русские берут ситуацию в Сирии под свой контроль

Об этом сообщил в воскресенье, 16 февраля, телеканал Al-Hadath. Отметим, что часть этого шоссе контролируют вооружённые формирования, которые не подчиняются президенту Башару Асаду. По данным телеканала, ряд подразделений российской военной полиции уже размещается вдоль дороги даже в тех районах, где продолжаются бои за местность в районе автотрассы.

К настоящему моменту Министерство обороны России никак эту информацию не прокомментировало.

Трасса М5 проходит через всю Сирию вплоть до границ с Иорданией и с провинцией Дераа. Автотрасса считается одной из самых важных в стране, поскольку позволяет военным подразделениям оперативно перебрасывать технику и снабжение в разные точки Сирии. В последние годы это шоссе контролировалось вооружённой оппозицией.

12 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о том, что важнейшая трасса М5 полностью освобождена от террористов. Здесь создана "зона безопасности", которую предусматривает российско-турецкий меморандум от 17 сентября 2018 года.