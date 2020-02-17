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После убийства американцами ребёнка русские берут ситуацию в Сирии под свой контроль

17 февраля 2020, 14:24  •  158 • В мире
Российские военные приступили к установлению контроля над главной трассой Сирии - стратегической автотрассой М5, соединяющей Алеппо с Дамаском через провинцию Идлиб.
Об этом сообщил в воскресенье, 16 февраля, телеканал Al-Hadath. Отметим, что часть этого шоссе контролируют вооружённые формирования, которые не подчиняются президенту Башару Асаду. По данным телеканала, ряд подразделений российской военной полиции уже размещается вдоль дороги даже в тех районах, где продолжаются бои за местность в районе автотрассы.
К настоящему моменту Министерство обороны России никак эту информацию не прокомментировало.
Трасса М5 проходит через всю Сирию вплоть до границ с Иорданией и с провинцией Дераа. Автотрасса считается одной из самых важных в стране, поскольку позволяет военным подразделениям оперативно перебрасывать технику и снабжение в разные точки Сирии. В последние годы это шоссе контролировалось вооружённой оппозицией.
12 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о том, что важнейшая трасса М5 полностью освобождена от террористов. Здесь создана "зона безопасности", которую предусматривает российско-турецкий меморандум от 17 сентября 2018 года.

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