Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Священник про храм в Екб: при чем тут закон?! Мы хотим десоветизацию!
В Харькове из-за взрыва гранаты погибли двое мужчин
Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты
Не увидел ничего "экстраординарного": Глава МИД Украины встал на защит...
Главная / В мире

После «Триумфа»: Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией

19 мая 2019, 11:54  •  87 • В мире
Турция заинтересована после завершения контракта с Россией на поставку С-400 «Триумф» закупать, а также совместно разрабатывать и производить ЗРК С-500. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в России заявляли, что совместное с Турцией производство зенитно-ракетных комплексов возможно. Для этого необходимо договориться о единой системе технических стандартов между двумя странами, считают эксперты. По их словам, у РФ уже есть опыт такого сотрудничества с Индией.
 
РИА Новости © Сергей Пивоваров
 

Турция заинтересована в приобретении российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после реализации контракта по поставкам С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«По С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдёт и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400», — приводит его слова Anadolu.

Эрдоган также сообщил, что в Россию отправились 100 турецких инженеров, которые будут участвовать в производстве С-400.

Ранее, в начале мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, говоря о гипотетическим сотрудничестве между Россией и Турцией в работе над С-500 заявил, что «обе страны могут внести свой вклад в этот проект».

«С-500 в настоящее время находится в стадии разработки и станет самой современной российской системой противовоздушной обороны, не имеющей равных во всём мире», — сказал он в интервью Anadolu.

Однако полноценного совместного российско-турецкого производства С-400 пока нет. Об этом 11 апреля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сотрудничество может быть только в производстве отдельных компонентов этой системы.

«Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идёт и идти не может, это новые виды вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно речь может идти», — говорил Песков.

  • Reuters
  • © Murat Kula/Presidential Press Office/Handout

Теоретически расширение сотрудничества в области совместного производства возможно, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. В качестве примера он привёл аналогичный опыт с Индией.

«У нас, например, в Индии — производство компонентов для танков. Производится Су-30МКИ — индусы его дополняют своим оборудованием, адаптируют под свои комплексы вооружений. То есть такого рода опыт у России есть — создание военной техники совместно с другими странами», — сказал он RT.

Однако Леонков подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы страны между собой договорились о единой системе технических стандартов. В то же время отправленным в Россию 100 турецким инженерам необходимо будет пройти обучающий курс, добавил эксперт.

«Если будут определены модули и блоки, которые делает Турция, эти же инженеры будут эти модули и блоки устанавливать, также обслуживать. Такой чисто технический вопрос. Понятное дело, чтобы эти инженеры всё это дело могли выполнить, они должны пройти некое обучение у России, получить практический опыт», — отметил Леонков.

«К Турции несправедливо относятся»

Напомним, между Россией и Турцией заключён контракт на поставку Анкаре ЗРК С-400. Начало поставок ожидается летом этого года. По словам Чемезова, сумма соглашения — $2,5 млрд. При этом Турция — первая страна НАТО, которая получит на вооружение эти российские комплексы.

Однако соглашение вызывает жёсткое противодействие со стороны США — Вашингтон угрожает вводом санкций против Анкары и отстранением турецкой стороны от участия в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35. Стоит отметить, что Турция в рамках работы над F-35 выделяла финансирование и организовала на своей территории производство некоторых компонентов для самолёта.

Тем не менее, США поставили уже пять истребителей Турции, сообщил Эрдоган. Он отметил, что на данный момент будущие пилоты F-35 проходят обучение в США.

В конце апреля президент Турции заявлял, что программа F-35 будет провалена, если его страну исключат из работы над ней.

«К Турции несправедливо относятся в вопросе с истребителями F-35. Если Турцию исключат из программы, то она обречена на провал», — сказал Эрдоган.

В то же время Анкара, по словам министра обороны страны Хулуси Акара, стремится выполнять все обязательства как по С-400, так и по F-35.

Отметим, что в Турции допускали и сотрудничество с Россией по истребителю пятого поколения. По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, если США исключат Турцию из проекта F-35, Анкара может воспользоваться опытом сотрудничества с Москвой.

«Если она готова С-400 покупать, то понятно, что впоследствии она и российские самолёты будет покупать. Свято место пусто не бывает. Если возникнет вакуум, этот вакуум будет заполнен», — сказал он в беседе с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 23:09
"Рада создала нам неудобства, а мы устроим их ей": Зеленский извинился перед украинцами за дату инаугурации
18 мая 2019, 22:54
«Невыгодно примирение Пхеньяна и Сеула»: зачем США укрепляют противоракетную оборону Южной Кореи
18 мая 2019, 13:24
У "Игры престолов" обнаружили "единственное логическое завершение"
18 мая 2019, 19:39
«Попытка политического убийства»: вице-канцлер Австрии подал в отставку
19 мая 2019, 11:54
После «Триумфа»: Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией
18 мая 2019, 16:39
"Бориска-премьер повеселее Зеленского-президента будет": Следующим после Мэй британцы прочат Бориса Джонсона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2019, 20:39
Начавший зачистку Харькова от "декоммунизаторов" Кернес поблагодарил горожан за поддержку
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
15 мая 2019, 20:24
Побег директора космического НИИ – это очень, очень серьёзно
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
15 мая 2019, 07:24
"Уже даже не хромая утка": Депутат Рады придумал Порошенко новое обидное прозвище
15 мая 2019, 00:54
"Это Украина". Немецкий журналист вскрыл неудобный факт о катастрофе MH17
12 мая 2019, 23:54
«Будет удар в голову»: что Иран готовит для авианосца США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.