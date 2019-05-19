После «Триумфа»: Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией

Турция заинтересована после завершения контракта с Россией на поставку С-400 «Триумф» закупать, а также совместно разрабатывать и производить ЗРК С-500. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее в России заявляли, что совместное с Турцией производство зенитно-ракетных комплексов возможно. Для этого необходимо договориться о единой системе технических стандартов между двумя странами, считают эксперты. По их словам, у РФ уже есть опыт такого сотрудничества с Индией.

Турция заинтересована в приобретении российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 после реализации контракта по поставкам С-400. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«По С-400 сделка завершена, согласно договору, поставки должны начаться в июле, а может, даже в более ранний срок. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдёт и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400», — приводит его слова Anadolu.

Эрдоган также сообщил, что в Россию отправились 100 турецких инженеров, которые будут участвовать в производстве С-400.

Ранее, в начале мая, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, говоря о гипотетическим сотрудничестве между Россией и Турцией в работе над С-500 заявил, что «обе страны могут внести свой вклад в этот проект».

«С-500 в настоящее время находится в стадии разработки и станет самой современной российской системой противовоздушной обороны, не имеющей равных во всём мире», — сказал он в интервью Anadolu.

Однако полноценного совместного российско-турецкого производства С-400 пока нет. Об этом 11 апреля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сотрудничество может быть только в производстве отдельных компонентов этой системы.

«Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идёт и идти не может, это новые виды вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно речь может идти», — говорил Песков.

Reuters

© Murat Kula/Presidential Press Office/Handout

Теоретически расширение сотрудничества в области совместного производства возможно, считает военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. В качестве примера он привёл аналогичный опыт с Индией.

«У нас, например, в Индии — производство компонентов для танков. Производится Су-30МКИ — индусы его дополняют своим оборудованием, адаптируют под свои комплексы вооружений. То есть такого рода опыт у России есть — создание военной техники совместно с другими странами», — сказал он RT.

Однако Леонков подчеркнул, что для этого необходимо, чтобы страны между собой договорились о единой системе технических стандартов. В то же время отправленным в Россию 100 турецким инженерам необходимо будет пройти обучающий курс, добавил эксперт.

«Если будут определены модули и блоки, которые делает Турция, эти же инженеры будут эти модули и блоки устанавливать, также обслуживать. Такой чисто технический вопрос. Понятное дело, чтобы эти инженеры всё это дело могли выполнить, они должны пройти некое обучение у России, получить практический опыт», — отметил Леонков.

«К Турции несправедливо относятся»

Напомним, между Россией и Турцией заключён контракт на поставку Анкаре ЗРК С-400. Начало поставок ожидается летом этого года. По словам Чемезова, сумма соглашения — $2,5 млрд. При этом Турция — первая страна НАТО, которая получит на вооружение эти российские комплексы.

Однако соглашение вызывает жёсткое противодействие со стороны США — Вашингтон угрожает вводом санкций против Анкары и отстранением турецкой стороны от участия в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35. Стоит отметить, что Турция в рамках работы над F-35 выделяла финансирование и организовала на своей территории производство некоторых компонентов для самолёта.

Тем не менее, США поставили уже пять истребителей Турции, сообщил Эрдоган. Он отметил, что на данный момент будущие пилоты F-35 проходят обучение в США.

В конце апреля президент Турции заявлял, что программа F-35 будет провалена, если его страну исключат из работы над ней.

«К Турции несправедливо относятся в вопросе с истребителями F-35. Если Турцию исключат из программы, то она обречена на провал», — сказал Эрдоган.

В то же время Анкара, по словам министра обороны страны Хулуси Акара, стремится выполнять все обязательства как по С-400, так и по F-35.

Отметим, что в Турции допускали и сотрудничество с Россией по истребителю пятого поколения. По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, если США исключат Турцию из проекта F-35, Анкара может воспользоваться опытом сотрудничества с Москвой.

«Если она готова С-400 покупать, то понятно, что впоследствии она и российские самолёты будет покупать. Свято место пусто не бывает. Если возникнет вакуум, этот вакуум будет заполнен», — сказал он в беседе с RT.