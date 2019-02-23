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После трех месяцев беспорядков в Судане ввели режим ЧП
23 февраля 2019, 00:24 • 68 • Политика
Президент Судана Омар аль-Башир в скором времени введет в своей стране режим чрезвычайного положения, сообщил директор суданской Службы безопасности и разведки Салах Абдалла Салех. Напомним, что протестные акции, направленные против правительства, начались в Судане еще в декабре прошлого и продолжаются уже три месяца.
Планируется, что о начале действия режима ЧП президент аль-Башир объявит в своем телеобращении к нации. Кроме того, согласно Салеху, президент сложил с себя полномочия руководителя правящей партии Судана.
Он также планирует распустить действующее правительство страны и сформировать на его место правительство технократов. В настоящий момент аль-Башир проводит встречу с членами своей партии.
Волнения в Судане начались три месяца назад в связи с повышением цен на топливо, муку и связь, а также с обнаружившим себя дефицитом продуктов питания. За время беспорядков в нескольких городах Судана погибло уже свыше трех десятков человек. В числе прочих погибло двое полицейских.
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