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После требования Путина о детях мигрантов раскрыты нюансы перспективного законопроекта

31 марта 2021, 09:50  •  67 • Политика
В МВД осветили некоторые подробности нового законопроекта об иностранных гражданах, в том числе и о детях мигрантов, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. "Но это перспектива будущего", - отметили в ведомстве.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям перечислил ряд требований относительно детей мигрантов, обратив внимание на трудности, с которыми они сталкиваются в школах США и Европы. В частности, тот факт, что классы и школы могут оказаться практически полностью укомплектованы иностранцами.
Подобную проблему глава государства призвал учесть и не допустить её в России, выразив требование по регулированию числа детей мигрантов. Их количество в российских школах, по мнению президента, "должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде".
Вопросы, касающиеся иностранцев, уже учитываются в Концепции государственной миграционной политики РФ, которая была утверждена ещё в 2018 году. Готовится новый законопроект о мигрантах, который, как предположила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, может быть внесён на рассмотрение уже в конце текущего года.
Эксперт озвучила некоторые нюансы подготавливаемого документа, уточнив, что есть в нём и детали, касающиеся детей иностранцев. В частности, речь идёт не только о реформировании различных режимов для иностранцев, но и прописывается возможность продления сроков пребывания на территории нашей страны. Включая детей мигрантов.
"Но это перспектива будущего", - цитирует Казакову "РИА Новости".

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