После требований прозвучали выстрелы: СМИ сообщили об инциденте у резиденции Иванишвили

По данным радио Sputnik Грузия, выстрелы прозвучали во время митинга оппозиции у резиденции Иванишвили. В момент стрельбы у резиденции находилась автоколонна активистов оппозиции. Они требовали повторного проведения парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамар Жвании.

После этого, по словам очевидцев, прозвучало около пяти выстрелов в сторону митингующих. Стрелявший был в белом автомобиле с затемнёнными стёклами.

На месте работает полиция, которую вызвали сами митингующие.