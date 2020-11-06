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После требований прозвучали выстрелы: СМИ сообщили об инциденте у резиденции Иванишвили
06 ноября 2020, 17:40 • 139 • Политика
СМИ сообщили об инциденте, который произошёл у резиденции основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили. По данным журналистов, после требований оппозиционеров прозвучало несколько выстрелов.
По данным радио Sputnik Грузия, выстрелы прозвучали во время митинга оппозиции у резиденции Иванишвили. В момент стрельбы у резиденции находилась автоколонна активистов оппозиции. Они требовали повторного проведения парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамар Жвании.
После этого, по словам очевидцев, прозвучало около пяти выстрелов в сторону митингующих. Стрелявший был в белом автомобиле с затемнёнными стёклами.
На месте работает полиция, которую вызвали сами митингующие.
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