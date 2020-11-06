Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"...
Главная / Политика

После требований прозвучали выстрелы: СМИ сообщили об инциденте у резиденции Иванишвили

06 ноября 2020, 17:40  •  139 • Политика
СМИ сообщили об инциденте, который произошёл у резиденции основателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили. По данным журналистов, после требований оппозиционеров прозвучало несколько выстрелов.
По данным радио Sputnik Грузия, выстрелы прозвучали во время митинга оппозиции у резиденции Иванишвили. В момент стрельбы у резиденции находилась автоколонна активистов оппозиции. Они требовали повторного проведения парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамар Жвании.
После этого, по словам очевидцев, прозвучало около пяти выстрелов в сторону митингующих. Стрелявший был в белом автомобиле с затемнёнными стёклами.
На месте работает полиция, которую вызвали сами митингующие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
06 ноября 2020, 10:20
Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей
06 ноября 2020, 02:05
"Убийца с "правильными" взглядами": Зеленского утопили в критике за пафос в отношении Маркива
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
01 ноября 2020, 02:45
Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"
04 ноября 2020, 05:00
Турки лишили власти министра обороны Азербайджана - WarGonzo
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.