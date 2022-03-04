После того, как войска займут Киев, последует взятие Львова

Как нам стало известно из источника, близкому к руководству Минобороны Украины, в Киеве знают, что окончание миротворческой операции российских вооружённых сил на Украине завершится не взятием столицы, как о том повсюду шепчутся, а штурмом Львова и других западно-украинских городов. Таким образом, слухи о «размене» западной и восточной Украины Россией и Западом, едва ли соответствуют действительности. А жителей Галиции и Волыни, скорее всего, ждёт серьёзная ревизия их жизненной философии.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Теперь понятно, что именно подразумевалось под денацификацией Украины – бандеровские регионы страны придётся разубеждать российской армии. Известно, что со взятием Киева на западную Украину будут развёрнуты мощнейшие ретрансляторы, и сигналы местных телекомпаний, скорее всего, будут полностью выведены из эфира. Их место займут программы российского телевидения – как сегодня в Херсоне и Мариуполе. Со временем в эфире Львова и Тернополя появятся собственные телепрограммы, в которых гражданам станут разъяснять, куда на самом деле шла нацистская Украина и чем был чреват её курс. Также появятся телепрограммы о Бандере и зверствах УПА* – также местного, львовского производства. Если верить слухам, вести эти телепрограммы будут довольно известные на западной Украине персоны – их имена пока не время разглашать.

А вот ещё любопытная информация – она касается выезжающих из Украины в сторону Европы. Как известно, ЕС пообещал украинским беженцам возможность работы в странах Евросоюза в течение трёх лет, что, несомненно, прибавит к уже выехавшим за границу 800 000 украинцев ещё, как минимум, столько же. Но есть нюанс. Впоследствии всем выехавшим, по их возвращении на Украину, придётся пройти процедуру установления личности, в ходе которой придётся доказать, что въехавший не принимал участия в гражданской войне на Донбассе, не состоял в нацистских добровольческих формированиях и не вёл антироссийскую агитацию в социальных сетях. Процедура эта обещает быть длительной. Если же будет установлено участие въехавшего в чём-то из вышеперечисленного, его ждёт суд и приговор.