После свержения Лукашенко Белоруссия может пойти по пути "литвинизации"

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Минск при Тихановской разорвет отношения с Москвой, как это сделал постмайданный Киев

Белоруссия в случае свержения действующего президента Александра Лукашенко с новым оппозиционным руководством пойдет на разрыв отношений с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет "литвинизацию" белорусского населения. Такой прогноз на возможные исторические реалии дал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

Выступая сегодня в ходе пресс-конференции "Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без "Батьки?", экс-лидер донецкого ополчения напомнил о судьбе Украины после того, как майданные вожди свергли четвертого главу соборной Виктора Януковича.

"Что получилось, мы все знаем. То же самое, скорее всего, произойдет в Белоруссии, если Лукашенко не уйдет сам, а будет свергнут", – цитирует НСН Стрелкова.

По его мнению, лидер объединенной оппозиции Республики Светлана Тихановская и ее сторонники, если придут к власти, "будут проводить литвинизацию страны" и разорвут отношения с Москвой.

Ранее сегодня стало известно, что ФСБ предотвратила спецоперацию Службы безопасности Украины по похищению и вывозу из России одного из экс-командиров ополчения Донбасса. Фамилия этого человека не раскрывается, однако писатель Захар Прилепин полагает, что это может быть или Стрелков, или бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай.

По его мнению, таким образом СБУ пытались реабилитироваться за провал спецоперации в отношении "33 богатырей", которых раньше они заманили в Белоруссию.

Как пишет военкор Александр Коц в своем телеграм-канале, сегодня Стрелков заявил, что это "не его собирались похитить агенты СБУ".

