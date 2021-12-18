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После Стамбула – в Москву: депутат Рады о бегстве Порошенко

18 декабря 2021, 11:05  •  204 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
Бывший президент Украины покинул страну после попытки вызова на допрос
Как стало известно накануне поздно вечером, Петр Порошенко сбежал с Украины после того, как следователи ГБР попытались вручить ему повестку о вызове на допрос. Дело, как сообщают СМИ, касается поставок угля из Донбасса, к организации которых причастен бывший президент.
Официально партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила в своем Фейсбуке, что политик улетел в Турцию, а затем отправится в Польшу. Дипломатический тур, заверили в партии, был заранее спланирован. Однако в это заявление, судя по всему, поверили не все. Так, депутат Рады от оппозиционной партии Виктора Медведчука Ренат Кузьмин предположил, почему Порошенко спешно улетел и куда он может направиться.
Парламентарий ранее писал в соцсети о деле Медведчука. Напомним, политику продлили домашний арест. Кузьмин заявил, что дело намеренно затянули, апелляцию подали вовремя, но адвокатам отказали – мол, сроки истекли. На фоне развернувшейся в стране борьбы власти с оппозицией депутат предположил, что официальный Киев попытается отвлечь внимание от этого скандала. Возможно, устроят на Донбассе провокацию либо "объявят подозрение Порошенко". После этого поста экс-глава Незалежной покинул страну.
Кузьмин это совпадение прокомментировал ехидно.
"Порошенко, похоже, прочёл мой пост и быстро рванул в аэропорт", – написал он немного позже.
"Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?"
– задался он вопросом.
Ранее Порошенко ворвался в эфир канала "Рада" и устроил настоящий спектакль.

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