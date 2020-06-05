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После США придёт черёд Европы. Где случится "майдан"?
05 июня 2020, 08:55 • 15 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар считает, что после США придёт черёд Европы. По государствам ЕС прокатится волна протестов. Он назвал следующую страну, где может случиться "майдан".
По мнению Александра Рара, в США протесты в самом разгаре, а в Европе едва-едва стартуют. Европейская полиция применяет силу достаточно редко: только если уж толпа совсем разбушуется, начнёт грабить магазины, жечь машины. Такое мир уже видел, когда "жёлтые жилеты" во Франции устраивали свои акции.
Политолог напомнил, что в Киеве майдан тоже был достаточно мирным до поры до времени. А вот когда протестующие взялись за оружие и напали на правоохранителей, тогда началось вооружённое противостояние.
"И я не исключаю, что нечто подобное может сегодня случиться в США или Европе", - цитирует эксперта РИА ФАН.
Рар добавил, что в США народ вышел на улицы не только из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Градус повысился и из-за экономического кризиса, который вызван пандемией COVID-19.
"Думаю, после выступлений в Британии, Нидерландах и Франции следующей точкой, где могут вспыхнуть протесты, окажется Италия", - высказался эксперт.
Он объяснил, что она, во-первых, сильно пострадала от кризиса, во-вторых, после открытия границ именно в эту страну хлынут потоки мигрантов.
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