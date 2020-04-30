После споров о ценах с Россией Белоруссия купила первый танкер саудовской нефти

Белоруссия заплатила за первую партию саудовской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александра Тищенко. Речь идёт о 80 тысячах тонн.

"Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти. Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объём - 80 тысяч тонн. Продавец - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", - заявил Тищенко.

Напомним, что до этого были долгие споры о ценах на нефтепродукты с российской стороной. Белорусская сторона требовала снизить стоимость. После переговоров политических лидеров стран в Сочи в начале февраля появилась информация, что Россия продолжит поставлять нефть в Белоруссию на тех же условиях, что и в 2019 году. Никаких скидок не будет. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что поставки нефти из России в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Цены и объёмы поставок энергоносителя будут регулироваться рынком. Кроме того, условия поставок нефти Белоруссии не будут зависеть от объёма поставок.

"Россия не может резко поменять регулирование нефтяной отрасли, внутренние правила России сохранятся", - сказал Дмитрий Козак.

Однако вскоре Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. По его мнению, цены на газ привязаны к стоимости нефти. А это значит, если падают цены на нефть, то и с ценой на газ должно происходить то же самое. В апреле белорусская сторона направила запрос о пересмотре цен в компанию "Газпром".

В мае Россия поставит в Белоруссию 1,13 миллиона тонн нефти. Однако Белоруссия заявила, что будет искать и другие альтернативные пути поставки сырья. С начала 2020 года из-за споров с Россией о цене на нефть два НПЗ Белоруссии были загружены лишь наполовину.