После сообщений о новой разновидности COVID-19: ряд стран Европы останавливают авиасообщение с Британией

Ряд европейских государств объявили о решении приостановить авиарейсы из Великобритании после обнаружения в стране нового типа коронавируса. О запрете полётов объявили Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Болгария, Эстония, Турция и Швейцария. Ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что местные учёные выявили новую разновидность коронавируса, которая, по предварительным данным, может иметь более высокую скорость распространения.

Несколько европейских стран приняли решение приостановить авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией в связи с угрозой распространения новой разновидности коронавируса.

Так, с 20 декабря принимать авиарейсы из Соединённого Королевства перестали Нидерланды. Как пояснили в правительстве, соответствующую рекомендацию выпустил Национальный институт здравоохранения страны. Запрет будет действовать максимум до 1 января 2021 года.

Решение о приостановке авиасообщения с британской стороной также приняла Бельгия — оно продлится по меньшей мере 24 часа. Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо, его заявление приводит телеканал VRT. Прибывающих с территории Великобритании на поезде в страну также не пустят.

О намерении приостановить приём рейсов из Соединённого Королевства сообщил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В своём Faceboоk он уточнил, что власти Италии предупредили британское правительство и намерены подписать соответствующее постановление в ближайшее время.

Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Вместе с тем телеканал BFMTV сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон провёл серию телефонных разговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которых призвал выработать скоординированное решение стран ЕС о приостановке авиа- и железнодорожного сообщения с Великобританией. Позже глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с полуночи 21 декабря. ️Франция заявила о приостановке приёма рейсов из страны на 48 часов.

Также с понедельника в Греции будет действовать недельный карантин для всех прибывших из Соединённого Королевства. Запрет на прилёт пассажирских самолётов из Великобритании решила ввести и Австрия. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД страны. Такое же решение приняли власти Болгарии, Ирландии, Эстонии, Турции и Швейцарии. Аналогичные меры рассматривает правительство Швеции, сообщает SVT.

В российском оперативном штабе по мониторингу распространения коронавируса сообщили, что держат на контроле ситуацию с новым типом COVID-19 в Британии. В штабе уточнили, что решения о возможном ограничении авиасообщения между странами пока не принимались.

Напомним, ранее глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что местные учёные выявили новый тип коронавируса, который мог стать причиной резкого роста темпов распространения заболевания в некоторых регионах страны.

«Мы обнаружили новую разновидность коронавируса, которая может быть связана с более высоким темпом распространения инфекции на юго-востоке Англии. Первоначальный анализ показал, что данная разновидность распространяется стремительнее тех, что уже известны. На данный момент (заявление сделано 14 декабря. — RT) мы выявили более 1000 случаев инфицирования этой разновидностью вируса — преимущественно на юге Англии, хотя подобные случаи уже выявлены почти в 60 разных районах ответственности местных властей, и число заболевших быстро растёт», — сказал министр.

Reuters

© Toby Melville

Хэнкок добавил, что соответствующая информация была передана во Всемирную организацию здравоохранения. В ВОЗ рассказали, что находятся в постоянном контакте с британскими властями и получают от них актуальную информацию по ситуации.

«Мы тесно взаимодействуем с официальными лицами Великобритании по вопросу новой разновидности вируса, вызывающего COVID-19. Они будут и дальше делиться данными и результатами своего анализа и идущих исследований. Мы будем информировать государства — члены ВОЗ и общественность по мере поступления сведений о характеристиках этой разновидности вируса и возможных последствиях», — заверили в организации.

В свою очередь, главный санитарный врач Англии Крис Уитти подтвердил, что новый штамм может распространяться быстрее, чем изначальный SARS CoV-2, однако обратил внимание, что никаких данных о том, что он способен вызвать более высокую смертность и против него не будут действовать уже разработанные вакцины, на данный момент нет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая 19 декабря на пресс-конференции, сообщил, что обнаруженная мутация вируса может быть на 70% более контагиозной, чем первоначальный его вариант. При этом он также отметил, что не располагает данными о том, что этот вирус способен вызвать рост смертности или более тяжёлое течение заболевания.

На этом фоне Джонсон объявил о введении в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии новых ограничительных мер с целью остановить распространение инфекции. По словам премьера, в регионе с 20 декабря вступает в силу четвёртый уровень ограничений, который будет схож с локдауном, ранее действовавшим в королевстве. В частности, жителям запрещено встречаться с другими семьями на Рождество. Вновь закрываются непродовольственные магазины и спортзалы, а также вступает в силу запрет на въезд в зону с четвёртым уровнем ограничений и выезд из неё.

Как сообщили Sky News и Daily Mail, после объявления о новых мерах многие жители Лондона попытались уехать из города. По данным СМИ, «огромное количество людей» скопилось на железнодорожных вокзалах столицы, также образовались пробки на выездах из города. Власти усилили патруль на станциях и напомнили жителям о необходимости оставаться дома. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок обвинил горожан в безответственном поведении.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Великобритания находится на шестом месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса: COVID-19 был подтверждён более чем у 2 млн человек. За время пандемии в королевстве от заболевания скончались 67,5 тыс. пациентов.