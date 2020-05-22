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После снятия карантина России закрыла доступ еще одна страна

22 мая 2020, 23:55  •  66 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Нашим туристам пока запрещен въезд на Кипр
Кипр с 9 июня снова открывает свои аэропорты спустя три месяца после введенного эпидемиологического карантина. Однако страна временно отказывается принимать туристов из России и Соединенного Королевства в связи с высоким здесь уровнем распространения эпидемии. Об этом сообщил сегодня министр транспорта Республики Яннис Карусос.
Воздушные гавани на первом этапе откроют для примерно 20 государств из ЕС.
"Но два крупнейших туристических рынка острова – Великобритания, на которую приходится треть всех прибывающих туристов, и Россия – не попали в первоначальные списки на фоне опасений, что новый коронавирус не был в достаточной степени локализован в этих странах", – говорится в сообщении AFP.
В первоначальный список, кому разрешен въезд на Кипр, пошли, в частности, Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва.
Граждан обяжут сдавать тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия на острова. На втором этапе снятия ограничений, который запланирован на 20 июня, это требование сохранится лишь для туристов из Швейцарии, Польши, Румынии, Хорватии, Эстонии и Чехии, пишет "Лента.ру".
Ранее стало известно, что Греция открывает свои границы для 20 стран с 15 июня, однако и сюда россиян пока пускать не будут. Такое же решение в отношении РФ пару дней назад приняла Турция.

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