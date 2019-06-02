После сноса бюста Жукову полиция Харькова возбудила сразу два уголовных дела

В пресс-службе Харьковской полиции сообщили, что во время сноса бюста маршала Жукова неизвестными был распылён слезоточивый газ. В результате этого пострадало трое полицейских, которые получили химический ожог глаз.

В настоящее время следователи уже возбудили в связи с этим два уголовных дела. Однако из них - по статье "Хулиганство", второе - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Согласно закону, максимальное наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас харьковские правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лиц, которые имеют отношение к этому преступлению, пишет "РИА Новости".

Что же касается сноса бюста советского военачальника, то, если учесть, что на Украине в 2015 году вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режима", запрещающий "пропаганду советской символики", по данному факту едва ли можно ожидать возбуждение какого-либо дела.

Ссылаясь на закон, как его называют, "о десоветизации", на Украине уже снесли сотни памятников советского периода. В том же Харькове в 2017 году, под радостные возгласы толпы радикалов, снесли памятник Ленину.