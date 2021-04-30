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После смерти деда принц Гарри пожалел о скандальном интервью: "Был обижен"

30 апреля 2021, 10:25  •  53 • В мире
Один из королевских биографов рассказал, что чересчур вспыльчивый принц Гарри сейчас жалеет о своём решении дать интервью Опре Уинфри. На тот момент он "был обижен" на родственников, но теперь пыл затих, и принц начал осознавать последствия. Тем более что перед некоторыми уже не извиниться - дедушка Гарри скончался в возрасте 99 лет.
Принц Гарри всегда был склонен действовать импульсивно, поэтому и скандальное интервью Опре Уинфри дал, не подумав как следует, - так считает один из биографов британской королевской семьи Дункан Ларкомб. Он недавно издал книгу, посвящённую отъезду принца Гарри и Меган Маркл в США и их отказу от королевских титулов.
По мнению Ларкомба, долго время Гарри таил обиду и злость на своих монарших родственников, считая, что они плохо обращались с Меган и унижали её из-за смуглой кожи. Поэтому он решил выплеснуть свои чувства в телеэфире.
Однако позже, уверен автор, Гарри пожалел о своём спонтанном решении: "Был смущён и чувствовал себя неловко". Ларкомб не сомневается в том, что теперь, когда младший сын принца Чарльза столкнулся с трудностями и охлаждением отношений с родными, он всерьёз жалеет о случившемся. Об этот Ларкомб заявил в интервью Daily Mail.
Кроме того, биограф не исключает, что принц уже пожалел и о своём решении покинуть Британию и выйти из состава королевской семьи.
Напомним, 9 апреля скончался дедушка Гарри, принц Филипп - ему было 99 лет. Принц прилетел из США специально на похороны деда. По информации инсайдеров, горе сблизило его со старшим братом - ранее они с Уильямом не разговаривали несколько месяцев.

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