После смерти деда принц Гарри пожалел о скандальном интервью: "Был обижен"

Один из королевских биографов рассказал, что чересчур вспыльчивый принц Гарри сейчас жалеет о своём решении дать интервью Опре Уинфри. На тот момент он "был обижен" на родственников, но теперь пыл затих, и принц начал осознавать последствия. Тем более что перед некоторыми уже не извиниться - дедушка Гарри скончался в возрасте 99 лет.

Принц Гарри всегда был склонен действовать импульсивно, поэтому и скандальное интервью Опре Уинфри дал, не подумав как следует, - так считает один из биографов британской королевской семьи Дункан Ларкомб. Он недавно издал книгу, посвящённую отъезду принца Гарри и Меган Маркл в США и их отказу от королевских титулов.

По мнению Ларкомба, долго время Гарри таил обиду и злость на своих монарших родственников, считая, что они плохо обращались с Меган и унижали её из-за смуглой кожи. Поэтому он решил выплеснуть свои чувства в телеэфире.

Однако позже, уверен автор, Гарри пожалел о своём спонтанном решении: "Был смущён и чувствовал себя неловко". Ларкомб не сомневается в том, что теперь, когда младший сын принца Чарльза столкнулся с трудностями и охлаждением отношений с родными, он всерьёз жалеет о случившемся. Об этот Ларкомб заявил в интервью Daily Mail.

Кроме того, биограф не исключает, что принц уже пожалел и о своём решении покинуть Британию и выйти из состава королевской семьи.

Напомним, 9 апреля скончался дедушка Гарри, принц Филипп - ему было 99 лет. Принц прилетел из США специально на похороны деда. По информации инсайдеров, горе сблизило его со старшим братом - ранее они с Уильямом не разговаривали несколько месяцев.