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После слухов о новом назначении Поклонская добавила интриги: "Интересно, но..."

27 августа 2021, 12:05  •  124 • Политика
После слухов о том, что кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской рассматривают на должность посла в Республику Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса, сама политик добавила интриги. По её словам, дипломатическая деятельность ей "интересна", однако есть но...
Ранее стало известно, что Наталья Поклонская может стать послом в Республике Кабо-Верде. Якобы все документы уже готовы, но впереди ещё пара этапов: одобрение Комитета Госдумы по международным делам и утверждение президентом России, которое состоится после согласования с обеими палатами парламента.
Сама же Поклонская в беседе с "РИА Новости" заявила, что "ей интересна дипломатическая деятельность", но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве "пока преждевременно".
Позже стало известно, что Комитет Госдумы по международным делам соберётся в ближайшее время по вопросу назначения Поклонской послом. Об этом "РИА Новости" сообщил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков.

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