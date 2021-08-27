|
После слухов о новом назначении Поклонская добавила интриги: "Интересно, но..."
27 августа 2021, 12:05 • 124 • Политика
После слухов о том, что кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской рассматривают на должность посла в Республику Кабо-Верде, которая расположена на островах Зелёного Мыса, сама политик добавила интриги. По её словам, дипломатическая деятельность ей "интересна", однако есть но...
Ранее стало известно, что Наталья Поклонская может стать послом в Республике Кабо-Верде. Якобы все документы уже готовы, но впереди ещё пара этапов: одобрение Комитета Госдумы по международным делам и утверждение президентом России, которое состоится после согласования с обеими палатами парламента.
Сама же Поклонская в беседе с "РИА Новости" заявила, что "ей интересна дипломатическая деятельность", но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве "пока преждевременно".
Позже стало известно, что Комитет Госдумы по международным делам соберётся в ближайшее время по вопросу назначения Поклонской послом. Об этом "РИА Новости" сообщил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков.
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2021, 03:15
|
24 августа 2021, 19:00
|
25 августа 2021, 06:55
|
21 августа 2021, 19:30
|
23 августа 2021, 22:50
|
21 августа 2021, 13:05
|
21 августа 2021, 02:05