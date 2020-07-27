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"После случаются беды": Зеленскому предложили отменить официальные визиты

27 июля 2020, 13:05  •  101 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Активисты создали петицию по этому поводу
Стало известно, что некий автор предложил запретить главе Украины Владимиру Зеленскому посещать другие страны с официальными визитами. Якобы после этого случаются несчастья. С этим предложением активист создал петицию и предложил альтернативный вариант.
Этот документ опубликовали на официальной странице украинского лидера. Автор петиции уверяет, что, как только Зеленский покидает очередную страну, где был с официальным визитом, там происходят "несчастные случаи". В подтверждение своего мнения создатель этого документа привел в пример несколько стран. Чтобы обеспечить людям безопасность, было предложено привозить на встречи голограмму Владимира Александровича или транслировать его выступление с помощью смартфона.
На данный момент эту идею поддержали больше полутора тысяч человек. Чтобы личные визиты Зеленского заменили на "онлайн-версию", необходимо собрать под предложенной петицией 25 тыс. подписей.
Напомним, в одной из последних новостей сообщалось, что Зеленский решился и 26 июля позвонил Путину. В телефонном разговоре президент России заявил, что озвученная его украинским коллегой позиция об отсутствии альтернативы Минским договоренностям должна проявиться в действиях Киева.

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